Após 3 derrotas em 2021, incluindo na grande final, o Peñarol finalmente comemorou triunfo sobre os Jaguares na SLAR. Nesse sábado, em Ciudad del Este, no Paraguai, o clube uruguaio celebrou vitória por 27 x 20 sobre a franquia argentina que, após ser campeã invicta da liga em 2021, amargou sua segunda derrota seguida neste ano e caiu para a inacreditável quarta posição.

O primeiro tempo começou com o Peñarol abrindo o marcador em penal chutado por Felipe Etcheverry. A resposta argentina foi rápida com try de Pedemonte, após Prisciantelli ganhar bola aérea em up and under perfeito. No entanto, o jogo de contato seguiu favorecendo o Peñarol, que arrancou penal para Etcheverry responder.

A virada uruguaia veio ainda no primeiro tempo, com o o centro Vilaseca aproveitando espaço deixado por Bernstein no ruck, permitindo ao capitão do Peñarol correr mais de 20 metros. Depois, Gómez Vara recebeu amarelo e a situação dos Jaguares se deteriorou. Aos 29′, Viñals marcou o segundo try uruguaio, em grande ação de mãos, com Etcheverry criando espaço e aproveitando o homem a mais. Prisciantelli respondeu com penal para os argentinos e o jogo foi ao intervalo com Jaguares 10 x 20 Peñarol.

Prisciantelli abriu o segundo tempo com penal certeiro de longa distância para os Jaguares, mas quem voltou a cruzar o in-goal foi o Peñarol, com try de Pujadas em maul. Os argentinos voltaram a ficar com um jogador a menos, agora com amarelo para Ignacio Ruiz. Com isso, foi apenas aos 65′ que os argentinos conseguiram esboçar reação, com try de Cubilla, atropelando a defesa dos Carboneros. Mas foi só.

O Peñarol conseguiu segurar o jogo nos 15 minutos finais, negando a posse de bola aos argentinos em momentos chave e levando o atual campeão aos erros. 27 x 20, números finais.

Peñarol e Selknam duelarão pela liderança da competição no dia 8, enquanto os Jaguares buscarão a recuperação encarando os Cobras.

20 27

🇦🇷Jaguares 20 x 27 Peñarol🇺🇾, na 🇵🇾Ciudad del Este

Árbitro: 🇺🇾Francisco González / Assistentes: 🇦🇷Damian Schneider e 🇵🇾Andrés Bogado / TMO: 🇨🇱Frank Méndez;

🇦🇷Jaguares

Tries: Pedemonte e Cubilla

Conversões: Prisciantelli (2)

Penais: Prisciantelli (2)

15 🇦🇷Ignacio Mendy, 14 🇦🇷Tomás Cubilla (c), 13 🇦🇷Agustín Segura, 12 🇦🇷Juan Pablo Castro (c), 11 🇦🇷Martín Bogado, 10 🇦🇷Gerónimo Prisciantelli, 9 🇦🇷Rafael Iriarte, 8 🇦🇷Juan Bautista Pedemonte, 7 🇦🇷Manuel Bernstein, 6 🇦🇷Jerónimo Gómez Vara, 5 🇦🇷Rodrigo Fernández Criado, 4 🇦🇷Pedro Rubiolo, 3 🇦🇷Lautaro Caro, 2 🇦🇷Bautista Bernasconi, 1 🇦🇷Mayco Vivas;

Suplentes: 16 🇦🇷Ignacio Ruiz, 17 🇦🇷Nicolás Revol Pitt, 18 🇦🇷 Javier Coronel, 19 🇦🇷Lucio Anconetani, 20 🇦🇷Santiago Ruiz, 21 🇦🇷Joaquín Pellandini, 22 🇦🇷Tomás Suárez Folch, 23 🇦🇷Iñaki Delguy;

🇺🇾Peñarol

Tries: Vilaseca, Viñals e Pujadas

Conversões: F Etcheverry (3)

Penais: F Etcheverry (2)

15 🇺🇾Rodrigo Silva, 14 🇺🇾Mateo Viñals, 13 🇺🇾Felipe Arcos Pérez, 12 🇺🇾Andrés Villaseca (c), 11 🇺🇾Bautista Basso, 10 🇺🇾Felipe Etcheverry, 9 🇺🇾Tomás Inciarte, 8 🇺🇾Manuel Ardao, 7 🇺🇾Santiago Civetta, 6 🇺🇾Lucas Bianchi, 5 🇦🇷Nahuel Milán, 4 🇺🇾Eric Dosantos, 3 🇺🇾Juan Echeverría, 2 🇺🇾Emiliano Faccennini, 1 🇺🇾Matías Benítez;

Suplentes: 16 🇺🇾Guillermo Pujadas, 17 🇺🇾Mateo Perillo, 18 🇺🇾Ignacio Peculo, 19 🇺🇾Diego Magno, 20 Tomás Etcheverry, 21 🇺🇾Santiago Álvarez, 22 🇦🇷Nicolás Roger, 23 🇺🇾Baltazar Amaya;

Equipe País Pts J V E D 4+ -7 PP PC SP Peñarol Uruguai 14 4 3 0 1 1 1 103 45 58 Selknam Chile 14 4 3 0 1 1 1 116 71 45 Olimpia Paraguai 13 4 3 0 1 1 0 101 99 2 Jaguares XV Argentina 11 4 2 0 2 2 1 132 81 51 Cafeteros Colômbia 6 4 1 0 3 0 2 64 114 -50 Cobras Brasil 1 4 0 0 4 0 1 54 130 -76

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;