Sexta-feira foi dia de SLAR (a liga profissional sul-americana) em Ciudad del Este, na última rodada disputada em solo paraguaio. Indo a campo com o time quase reserva, o Selknam, do Chile, caiu diante do Peñarol, do Uruguai, por 31 x 03. O resultado largo isolou os Carboneros na liderança isolada da liga.



O primeiro tempo foi de placar baixo. O Selknam abriu o placar com penal de Urroz, respondido com try penal de maul dos uruguaios. O Peñarol apostou muito na força de sua formação e Dosantos rompeu para o segundo try após o intervalo, abrindo a porta.

O Peñarol usou de novo o lateral para marcar seu terceiro try com novo penal try em maul e Carlos Deus, pouco depois, cruzou a linha para o quarto try, do bônus. Sem reação chilena, o Peñarol abriu o jogo e fez um belo quinto try antes do fim, com Ardao.

As próximas rodadas serão todas no Uruguai, com o Peñarol tendo vantagem para a reta final. O próximo jogo é no dia 23 de abril contra os Cobras.

🇨🇱Selknam 03 x 31 Peñarol🇺🇾, na Ciudad del Este🇵🇾

Árbitro: 🇦🇷Tomás Bertazza / Assistentes: 🇺🇾Francisco González e 🇵🇾Andrés Bogado / TMO: 🇦🇷Nehuen Jauri Rivero

🇨🇱Selknam

Penal: Urroz (1)

15 🇨🇱Francisco Urroz, 14 🇨🇱Cristóbal Game, 13 🇨🇱Clemente Armstrong, 12 🇨🇱Lucas Fertonani, 11 🇨🇱Baltazar Silva, 10 🇨🇱Tomás Alvarado, 9 🇨🇱Benjamín Videla, 8 🇨🇱Ernesto Tchimino, 7 🇨🇱Ignacio Silva (c), 6 🇨🇱Santiago Edwards, 5 🇦🇷Franco Molina, 4 🇨🇱Santiago Pedrero, 3 🇨🇱Vittorio Lastra Masotti, 2 🇦🇷Franco Pechia D’Orso, 1 🇨🇱Sebastian Otero;

Suplentes: 16 🇨🇱Jorge Delgado, 17 🇨🇱Salvador Lues, 18 🇨🇱Esteban Inostroza, 19 🇨🇱Vicente Fernández, 20 🇨🇱Joaquín Milesi, 21 🇨🇱Lukas Carvallo, 22 🇨🇱Luca Strabucchi, 23 🇨🇱Gaspar Moltedo;

🇺🇾Peñarol

Tries: penal try (2), Dosantos, Deus e Ardao

Conversões: Favaro (1)

15 🇺🇾José Iruleguy, 14 🇺🇾Federico Favaro, 13 🇺🇾Felipe Arcos Pérez, 12 🇺🇾Andrés Villaseca (c), 11 🇺🇾Mateo Viñals, 10 🇺🇾Felipe Etcheverry, 9 🇺🇾Tomás Inciarte, 8 🇺🇾Manuel Ardao, 7 🇺🇾Santiago Civetta, 6 🇺🇾Lucas Bianchi, 5 🇦🇷Nahuel Milán, 4 🇺🇾Eric Dosantos, 3 🇺🇾Juan Echeverría, 2 🇺🇾Guillermo Pujadas, 1 🇺🇾Matías Benítez;

Suplentes: 16 🇺🇾Emiliano Faccennini, 17 🇺🇾Mateo Perillo, 18 🇺🇾Mathis Franco, 19 🇺🇾Tomás Etcheverry, 21 🇺🇾Carlos Deus, 21 🇺🇾Santiago Álvarez, 22 🇦🇷Nicolás Roger, 23 🇺🇾Rodrigo Silva;

Equipe País Pts J V E D 4+ -7 PP PC SP Peñarol Uruguai 19 5 4 0 1 2 1 134 48 86 Jaguares XV Argentina 16 5 3 0 2 3 1 167 92 75 Selknam Chile 14 5 3 0 2 1 1 119 102 17 Olimpia Paraguai 14 5 3 0 2 1 1 113 115 -2 Cafeteros Colômbia 10 5 2 0 3 0 2 80 126 -46 Cobras Brasil 1 5 0 0 5 0 1 65 165 -100

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;