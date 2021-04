Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Os Cobras vão se complicando na luta por classificação às semifinais da SLAR. O time brasileiro foi derrotado hoje em Montevidéu pelo Peñarol, time da casa, por 40 x 12. O resultado classificou matematicamente os uruguaios às semifinais da competição.



O jogo começou com pressão total dos uruguaios, que marcaram logo o primeiro try a partir de maul, finalizado por Pujadas. O recado dos Carboneros era claro: a força de seu pack, sobretudo nas formações, faria a diferença.

Com domínio territorial, o Peñarol pôs mais pressão e se valeu de erro de Giudice em chute bloqueado após mark. Os uruguaios trabalharam bem até a ponta para Alonso marcar o segundo try. O terceiro try quase saiu logo depois, quando o pilar Arbelo rompeu a defesa brasileira, falhando no passe final.

Ao contrário de outros jogos, o time brasileiro não acusou o golpe e teve bons momentos ofensivos na segunda metade do primeiro tempo, equilibrando o duelo. Aos 22′, Giudice apostou em chutar penal para a lateral e a pressão foi recompensada, com os uruguaios entregando outro penal e, desta vez, o lateral resultou num poderoso maul brasileiro, com Nego marcando o try. Nesse momento, o Peñarol entregava muitos penais aos Cobras.

No entanto, os Carboneros responderam prontamente, apostando em scrum a 5 metros após penal, que era frontal. O scrum brasileiro colapsou repetidas vezes, Abud (ainda não 100% fisicamente0) saiu e Caique, que o substituía, recebeu cartão amarelo. O momento trágico da formação brasileira teve como desfecho novo try uruguaio, com Nicolás Freitas recebendo a bola após scrum e atacando na posição de Rauth para achar o espaço e cruzar o in-goal. 21 x 05. Freitas ainda teve chance de mais um try antes da pausa mas, novamente, o knock-on salvou os Cobras.

No segundo tempo, o jogo parecia virar a favor dos brasileiros, com Arbelo desfalcando o Peñarol com amarelo. Não foi o que ocorre, no entanto. O Peñarol marcou seu quarto try – do bônus – mesmo com um homem a menos, em maul finalizado por Gattas. Antes, o scrum-half Nogués já tinha dado show com dummy pra cima da defesa brasileira, em lance que resultou no penal chutado para a lateral.

O quarto try uruguaio matou os Cobras, com um jogo caindo de rendimento dos dois lados e oferecendo poucas emoções. Foi apenas aos 68′ que o time brasileiro esboçou reação, com try de Blade, que foi esperto cobrando rapidamente penal a 5 metros para romper a defesa uruguaia.

Os minutos finais, todavia, penderam a favor dos donos da casa. O Peñarol marcou mais dois tries com o mesmo enredo: penal, seguido de lateral e maul, que segue sendo um ponto de fragilidade do time brasileiro. Primeiro, aos 76′, Gattas marcou o try. Depois, já com o tempo esgotado, a arbitragem assinalou o penal try. 40 x 12, números finais.

Os Cobras voltarão a campo na quarta-feira em jogo de “tudo ou nada” na luta por vaga nas semifinais contra o Olimpia.

40 12

🇺🇾Peñarol 40 x 12 Cobras🇧🇷, em Montevidéu🇺🇾

Árbitro: Esteban Filipanics🇦🇷 / Assistentes: Adrián Bogado🇵🇾 e Matías Esteban🇺🇾 / TMO: Frank Méndez🇨🇱

Peñarol

Tries: Gattas (2), Pujadas, Alonso, Arbelo e penal try

Conversões: Roger (5)

15 Baltazar Amaya🇺🇾, 14 Federico Favaro🇺🇾, 13 Felipe Arcos Pérez🇺🇾, 12 Nicolás Freitas🇺🇾 (c), 11 Juan Manuel Alonso🇺🇾, 10 Martín Roger🇦🇷, 9 Manuel Nogués🇦🇷, 8 Santiago Civetta🇺🇾, 7 Eric Dosantos🇺🇾, 6 Juan Marcos Chamyan🇺🇾, 5 Nahuel Milán🇦🇷, 4 Felipe Aliaga🇺🇾, 3 Diego Arbelo🇺🇾, 2 Guillermo Pujadas🇺🇾, 1 Juan Echeverría🇺🇾;

Suplentes: 16 Facundo Gattas🇺🇾, 17 Facundo Pomponio🇦🇷, 18 Matías Benítez🇺🇾, 19 Lucas Bianchi🇺🇾, 20 Manuel Ardao🇺🇾, 21 Carlos Manuel Deus de Amorim🇺🇾, 22 Andrés Vilaseca🇺🇾, 23 Santiago Álvarez🇺🇾;

Cobras

Tries: Nego e Blade

Conversões: Moisés (1)

15 Franco Giudice🇦🇷, 14 Robert Tenório🇧🇷, 13 Felipe Sancery🇧🇷 (c), 12 Gabriel Zurka Quirino🇧🇷, 11 Daniel “Maranhão” Lima🇧🇷, 10 Moisés Duque🇧🇷, 9 Douglas Rauth🇧🇷, 8 Matheus “Nego” Cláudio🇧🇷, 7 Manuel Bernstein🇦🇷, 6 Arthur Bergo🇧🇷, 5 Gabriel Paganini🇧🇷, 4 Alexandre “Texugo” Alves🇧🇷, 3 Joel Ramirez🇧🇷, 2 Santiago Grippo🇦🇷, 1 Lucas Abud🇧🇷;

Suplentes: 16 Leonardo “Neymar” Souza🇧🇷, 17 Caique Silva🇧🇷, 18 Matheus “Blade” Rocha🇧🇷, 19 Cléber “Gelado” Dias🇧🇷, 20 André “Buda” Arruda🇧🇷, 21 Felipinho Gonçalves🇧🇷, 22 Lucas Spago🇧🇷, 23 Marcos De Sanctis🇦🇷;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 30 6 6 0 0 6 0 341 78 263 Peñarol Uruguai 27 7 6 0 1 3 0 230 128 102 Selknam Chile 20 7 4 0 3 3 1 226 161 65 Olimpia Paraguai 15 7 3 0 4 2 1 154 239 -85 Cobras Brasil 5 7 1 0 6 1 0 96 279 -183 Cafeteros Colômbia 3 6 0 0 6 2 1 100 262 -162

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;