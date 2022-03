Tempo de leitura: 3 minutos

Os Cobras estrearam com derrota na edição 2022 da SLAR, a liga profissional sul-americana. Jogando em Valparaíso, no Chile, o placar foi apertado: apenas 19 x 10 a favor do Peñarol, do Uruguai, que chegou ao duelo como favorito. Os uruguaios já estão em preparação para a Copa do Mundo, mas tiveram dificuldades diante de um renovado elenco brasileiro que manteve o duelo em aberto até perto do fim.



O jogo começou perfeito para os Cobras, com try de Daniel Sancery logo no primeiro ataque, aproveitando erro uruguaio na pressão da linha defensiva brasileira. No entanto, os uruguaios responderam prontamente com penal arrematado por Favaro e, aos 17′, o Peñarol foi efetivo com a bola em mãos nas 22 e abriu até a ponta para Viñals marcar o try da virada dos Carboneros.

O Peñarol passou a deter maior domínio territorial e capitalizou com novo penal chutado por Favaro, aos 21′, seguido de try com o pilar Echeverría, aos 26′, no pick and go, após pressão dos avançados uruguaios em sequência de fases. 16 x 07.

O segundo tempo teve poucas ações dentro das 22 de cada time, com o jogo se concentrando no meio campo. Muito físico e sem espaços, a partir se arrastou com o placar inalterado, com os Cobras sendo capazes de negarem posse de bola aos uruguaios. Aos 70′, os brasileiros foram recompensados pelo trabalho na base e arrancaram penal para “Zé” Tranquez arrematar e colocar os Cobras a um try da vitória.

No entanto, o Peñarol conseguiu penal fatal logo na sequência, com Favaro chutando 3 pontos que negaram o bônus defensivo aos Cobras. 19 x 10, números finais.

Os Cobras encaram o Selknam no próximo sábado, ao passo que o Peñarol duelará com os Cafeteros.

🇧🇷Cobras 10 x 19 Peñarol🇺🇾, em Valparaíso🇨🇱

Árbitro: 🇦🇷Jauri Rivero / Assistentes: 🇦🇷Tomás Bertazza e 🇦🇷Nerea Livoni / TMO: 🇨🇱Ignacio Calle;

🇧🇷Cobras

Try: Sancery

Conversão: Tranquez (1)

Penal: Tranquez (1)

15 🇧🇷Daniel Sancery, 14 🇧🇷Robert Tenorio, 13 🇫🇷Simon Bienvenu, 12 🇧🇷Joel Santos, 11 🇧🇷Daniel “Maranhão” Lima, 10 🇧🇷Lucas “Zé” Tranquez, 9 🇧🇷Douglas Rauth, 8 🇧🇷Matheus “Nego” Cláudio, 7 🇧🇷Arthur Bergo (c), 6 🇧🇷Devon Muller, 5 🇧🇷Gabriel Paganini, 4 🇧🇷Cléber “Gelado” Dias, 🇧🇷Joel Ramirez, 2 🇧🇷Leonardo “Neymar” Silva, 1 🇧🇷Alexandre “Texugo” Alves;

Suplentes: 16 🇧🇷Endy Pinheiro, 17 🇧🇷Henrique Ferreira, 18 🇦🇷Mariano Filomeno, 19 🇧🇷Gabriel “Fúria” Oliveira, 20 🇧🇷Adrio de Melo, 21 🇧🇷Laurent Bourda-Couhet, 22 🇧🇷Victor “Feijão” Silva, 23 🇧🇷Robson “Varejão” de Morais;

🇺🇾Peñarol

Tries: Viñals e Echeverría

Penais: Favaro (3)

15 🇺🇾Rodrigo Silva, 14 🇺🇾Federico Favaro, 13 🇺🇾Felipe Arcos Pérez, 12 🇺🇾Andrés Vilaseca (c), 11 🇺🇾Mateo Viñals, 10 🇺🇾Felipe Etcheverry, 9 🇺🇾Tomás Inciarte, 8 🇺🇾Manuel Ardao, 7 🇺🇾Santiago Civetta, 6 🇺🇾Lucas Bianchi, 5 🇦🇷Nahuel Milán, 4 🇺🇾Eric Dosantos, 3 🇺🇾Ignacio Peculo, 2 🇺🇾Guillermo Pujadas, 1 🇺🇾Juan Echeverría;

Suplentes: 16 🇺🇾Emiliano Faccennini, 17 🇺🇾Mateo Perillo, 18 🇺🇾Matías Benítez, 19 🇺🇾Diego Magno, 20 🇺🇾Carlos Deus, 21 🇺🇾Juan Manuel Tafernaberry, 22 🇺🇾Bautista Basso, 23 🇺🇾Baltazar Amaya;

Equipe País Pts J V E D 4+ -7 PP PC SP Jaguares XV Argentina 5 1 1 0 0 1 0 33 22 11 Peñarol Uruguai 4 1 1 0 0 0 0 19 10 9 Olimpia Paraguai 4 1 1 0 0 0 0 22 20 2 Selknam Chile 1 1 0 0 1 0 1 20 22 -2 Cafeteros Colômbia 1 1 0 0 1 0 1 22 33 -11 Cobras Brasil 0 1 0 0 1 0 0 10 19 -9

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;