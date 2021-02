Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Fim de semana de rodada cheia na Top League, o Campeonato Japonês!

Dois All Blacks foram destaques na rodada. TJ Perenara brilhou marcando 2 tries na vitória do NTT-Docomo Red Hurricanes sobre o NEC Green Rockets por 38 x 19, ao passo que Brodie Retallick marcou um dos tries do triunfo do atual campeão Kobelco Steelers sobre o Canon Eagles por 73 x 10. Beauden Barrett também esteve em campo pelo Suntory Sungoliath e ajudou na vitória por 31 x 14 sobre o Honda Heat. O Wallaby Samu Kerevi marcou um dos tries do Sungoliath.



Outros times invictos são Panasonic Wild Knights, que superou o Hino Red Dolphins com show de Tatekawa; o Toyota Verblitz, de Kieran Read, que superou o NTT Shining Arcs; e o Kubota Spears, de Bernard Foley, que foi destaque batendo o Toshiba Brave Lupus, de Matt Todd.

🇯🇵 L’action du week-end est signée Takuya Yamasawa (Panasonic Wild Knights), le numéro 10 magicien japonais (meilleur ouvreur nippon à l’heure actuelle pour moi). #TopLeague #JaponRugby #JapanRugby https://t.co/aDmao0nn6k — Asie Rugby (@AsieRugby) February 28, 2021





Campeonato Japonês 2021

Toshiba Brave Lupus 07 x 36 Kubota Spears

Munakata Sanix Blues 23 x 30 Mitsubishi Dynaboars

NTT Shining Arcs 29 x 47 Toyota Verblitz

Honda Heat 14 x 31 Suntory Sungoliath

NTT Docomo Red Hurricanes 38 x 19 NEC Green Rockets

Yamaha Jubilo 22 x 23 Ricoh Black Rams

Kobelco Steelers 73 x 10 Canon Eagles

Panasonic Wild Knigkts 60 x 12 Hino Red Dolphins

Chugoku Red Regulions 12 x 49 Coca-Cola Red Sparks

Kyuden Voltex 15 x 14 Mazda Blue Zoomers

Kurita Water 11 x 52 Kintetsu Liners

Shimizu Blue Sharks 21 x 20 Kamaishi Sea Waves

Clube Cidade Jogos Pontos Grupo Vermelho Suntory Sungoliath Tokyo 2 10 Kubota Spears Narita (Chiba) 2 10 Toyota Verblitz Toyota (Aichi) 2 9 NTT Shining Arcs Urayasu (Chiba) 2 5 Mitsubishi Dynaboars Sagamihara (Kanagawa) 2 4 Toshiba Brave Lupus Tokyo 2 1 Munakata Sanix Blues Munakata (Fukuoka) 2 1 Honda Heat Suzuka (Mie) 2 0 Grupo Branco Panasonic Wild Knights Kumagaya (Saitama) 2 10 Kobelco Steelers Kobe 2 9 Yamaha Jubilo Iwata (Shizuoka) 2 6 NTT-Docomo Red Hurricanes Osaka 2 5 Ricoh Black Rams Tokyo 2 4 Canon Eagles Yokohama (Kanagawa) 2 4 NEC Green Rockets Kashiwa (Chiba) 2 0 Hino Red Dolphins Hino (Tokyo) 2 0 Top Challenge A Kintetsu Liners Higashiosaka (Osaka) 2 10 Kamaishi Seawaves Kamaishi 2 5 Shimizu Blue Sharks Yokohama (Kanagawa) 2 4 Kurita Water Gush Atsugi (Kanagawa) 2 0 Top Challenge B Coca-Cola Red Sparks Fukuoka 3 15 Toyota Industries Shuttles Kariya/Nagoya (Aichi) 2 10 Kyushu Kyuden Voltex Fukuoka 3 4 Mazda Blue Zoomers Hiroshima 2 1 Chugoku Red Regulions Hiroshima 2 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 6 primeiros dos Grupos Vermelho e Branco avançam às Oitavas de Final;

- 2 últimos dos Grupos Vermelho e Branco avançam à Repescagem para as Oitavas de Final;

- 2 melhores de cada grupo Top Challenge avançam à Repescagem para as Oitavas de Final;