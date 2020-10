Tempo de leitura: 1 minuto

O mercado de transferência segue agitado no rugby e duas transferências foram anunciadas nos últimos dias que causaram impacto, sendo uma troca entre rugby japonês e rugby neozelandês.

O scrum-half TJ Perenara, de 28 anos e 66 jogos pelos All Blacks, foi confirmado como novo reforço do NTT-Docomo Red Hurricanes, da Top League japonesa para 2021. Com isso, o jogador deixa os Hurricanes do Super Rugby Aotearoa.

No entanto, um dos grandes nomes do rugby japonês jogará o Super Rugby Aotearoa de 2021. É o terceira linha Kazuki Himeno, de 26 anos, que deixa o Toyota Verblitz para jogar pelos Highlanders.