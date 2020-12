Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – No último final de semana do ano, foram disputados dois jogos pelo Top 10 italianos, ambos que haviam sido adiados por causa do coronavírus.

O Petrarca venceu o Lyons Piacenza por 33×11 – assumindo a liderança – enquanto Valorugby (que não teve o brasileiro Dell’Acqua em campo desta vez) se impôs por 31×20 em Viadana, subindo para a quarta colocação com 14 pontos. Giorgio Vuerich contou como fora as partidas

Lyons v Argos Petrarca Rugby

Jogo agitado em Piacenza, temperado com seis cartões amarelos. A igualdade entre as duas equipes dura até o 37 com o placar de 11X11. No fim do primeiro tempo o try do Tebaldi que leva o placar 11×18 pelos padovanos. Depois na segunda parte o domínio do Petrarca e superior, com o show de cartões amarelos. Os últimos dez minutos foram jogados em Treze contra Quatorze. O 11×33 dá a Petrarca o sucesso com bônus e a liderança na classificação.

Viadana v Valorugby Emilia

Em Viadana o time Valorugby entrou em campo sem o “Tupie” ​​Dall’Acqua.

Viadana abriu o placar aos 5 minutos, com um Penal de Farolini, empatado poucos minutos depois por Ceballos. Um Penal-Try e um outro marcado por Chistolini no final do tempo valem a vantagem para Valorugby ao intervalo (3×15) . No segundo tempo, os emilianos administram bem a vantagem e com a precisão nas bolas paradas do seu próprio extremo conseguem trazer para casa um importante sucesso externo sem ganhar o bônus ofensivo



Decisão de tribunal

No dia 23 de dezembro a FIR anunciou que havia penalizado o Colorno com quatro pontos a menos na classificação após a partida contra o Viadana, válida pela 7a rodada do Top10. Na verdade, o juiz desportivo anunciou que no “Derby del Po” o time Emiliano empregou quatro jogadores não italianos. Após esta infração, o resultado da partida muda, que não será mais arquivado com 19 a 22, mas com 0 a 20 para a Viadana. Paralelamente, o Colorno perde, para além dos pontos de penalização, mais um ponto na tabela, vendo o bônus defensivo desaparecer.

Peroni TOP10 – Campeonato Italiano

Lyon 11 x 33 Petrarca

Clube Cidade Jogos Pontos Petrarca Padova 4 17 Rovigo Rovigo 5 16 Calvisano Calvisano 5 15 Valorugby Emilia Reggio Emilia 4 14 Mogliano Mogliano Veneto 5 13 Lyons Piacenza 7 12 Viadana Viadana 6 11 Colorno Colorno 5 6 Fiamme Oro Roma 4 5 Lazio Roma 3 0

