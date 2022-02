Tempo de leitura: 3 minutos

Fazia tempo que Portugal não conseguia um resultado tão bom contra a poderosa Geórgia. Desde o empate de 2009, os portugueses só conheciam derrotas contra os georgianos, mas neste domingo os Lobos falaram alto e arrancaram um celebrado empate por 25 x 25, em duelo válido pela primeira rodada do Rugby Europe Championship 2022 e pelo returno das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023.



Manuel Cardoso Pinto fez o primeiro try luso e em grande visão de Jerónimo Portela, desferindo chute cruzado, Rodrigo Marta fez o try mais bonito do jogo para os portugueses, que provaram serem o time mais empolgante da competição com a bola em mãos. Porém, a Geórgia reagiu, puniu uma defesa lusa que não foi perfeita e, no fim, diante de sua torcida, arrancou o empate. O resultado foi excelente para Portugal, que ainda terá o desafio de visitar romenos e espanhóis pelas Eliminatórias.

Com apenas duas vagas diretas na Copa do Mundo – mais uma na Repescagem – a briga pelo segundo lugar está intensa. A Geórgia segue tranquila na primeira posição, mas Romênia, Espanha e Portugal estão jogando ponto a ponto pela classificação.

As Espanha teve o jogo mais tranquilo e atropelou a lanterna Holanda por 43 x 00. O destaque ficou mesmo com a Romênia, que se impôs sobre a Rússia, deixando os russos em situação muito delicada, quase eliminados. 34 x 25 para a Romênia, que se impôs com seu pack, mas lamentou não conquistar o bônus ofensivo.





Na próxima semana, Portugal visita a Romênia em jogo decisivo, enquanto a Espanha terá a missão de vencer a Rússia em solo russo. Já a Geórgia visita a Holanda.