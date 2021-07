Tempo de leitura: 3 minutos

O sábado foi de jogo isolado na Europa pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. Em Amsterdã, a Holanda recebeu Portugal, em partida também válida pelo Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”) e o placar foi elástico: 61 x 28 para os Lobos portugueses, que assumiram a vice liderança.

Foi um jogo aberto e cheio de alternativas, com Portugal triunfando por 9 tries a 4. O hooker Tadjer marcou o primeiro try do jogo para os portugueses e depois o ponta Raffaelle Storti foi o astro do duelo marcando nada menos que 5 tries para os Lobos, ao passo que o outro Rodrigo Marta marcou outros 3 (em verdadeiro show da linha lusa).

- Continua depois da publicidade -

🇳🇱 v🇵🇹 | What an atmosphere. What a score for the home side! 👀 pic.twitter.com/FA3OQsGHhE — Rugby Europe (@rugby_europe) July 10, 2021

🇳🇱 v 🇵🇹 | Portugal are turning on the class now 👌 📺 https://t.co/oXzxOIqL92 pic.twitter.com/wT7gYAc02r — Rugby Europe (@rugby_europe) July 10, 2021

🇵🇹🏉🏉🏉 | A hat-trick for Storti after rapid Portuguese hands – 🍾 rugby! pic.twitter.com/y7tcMqx8Es — Rugby Europe (@rugby_europe) July 10, 2021

🇳🇱 v🇵🇹 | An entertaining game of rugby comes to an end in Amsterdam as Portugal run out winners, but there was plenty of positives for the home side. pic.twitter.com/LOhoXnBxzl — Rugby Europe (@rugby_europe) July 10, 2021



28 61

🇳🇱Holanda 28 x 61 Portugal🇵🇹, em Amsterdã🇳🇱



Holanda:

Tries: Campbell (2), Wierenga e Hop

Conversões: Weersma (4)

Portugal:

Tries: Storti (5), Marta (4) e Tadjer

Conversões: Marque (8).

Seleção Jogos Pontos Geórgia 5 23 Portugal 4 10 Romênia 4 9 Rússia 2 4 Espanha 3 2 Holanda 2 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;

- 6º colocado joga a Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o campeão do Rugby Europe Trophy ("Six Nations C");