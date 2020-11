Tempo de leitura: 2 minutos

A Seleção Portuguesa, comandada pelo técnico francês Patrice Lagisquet (que jogou os Mundiais de 1987 e 1991 pela França), terá um elenco de 38 atletas para encarar os dois amistosos contra o Brasil.

O elenco dos Lobos é forte, recheado de jogadores que atuam na França. Entre os jogadores vindos do rugby francês, destaques para o scrum-half Samuel Marques, que atua no Pau, do Top 14, e para nada menos que 6 atletas vindos de clubes da Pro D2, a segunda divisão profissional da França: os pilares Anthony Alves, do Grenoble, e Francisco Fernandes, do Béziers; o hooker Mike Tadjer, do Montauban; os segundas linhas Jean Sousa e José Madeira, de Montauban e Grenoble, respectivamente; e o ponta José Lima, do Carcassonne.

Os jogos serão nos dias 21 e 28 de novembro no campo de rugby do Jamor, em Lisboa. Para Portugal, as partidas serão a última preparação antes do início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 (que começam para os europeus em fevereiro de 2021).

Lobos:

David Costa – Pilar Esquerdo – GD Direito

José Lupi – Pilar Esquerdo – GD Direito

Francisco Fernandes – Pilar Esquerdo – Béziers (França, 2ª divisão)

Nuno Mascarenhas – Hooker – Cascais

Duarte Diniz – Hooker – GD Direito

Mike Tadjer – Hooker – Montauban (França, 2ª divisão)

Anthony Alves – Pilar Direito – Grenoble (França, 2ª divisão)

Bruno Rocha – Pilar Direito – Técnico

Diogo Hasse Ferreira – Pilar Direito – Dijon (França, 3ª divisão)

Hugo Mendes – Pilar Direito – Olympique Marcquois (França, 5ª divisão)

Rafael Simões – Segunda Linha – CDUL

Duarte Torgal – Segunda Linha – GD Direito

Jean Sousa – Segunda Linha – Montauban (França, 2ª divisão)

José Madeira – Segunda Linha – Grenoble (França, 2ª divisão)

Thibault de Freitas – Terceira Linha – La Seyne Sur Mer (França, 4ª divisão)

Frederico Couto – Terceira Linha – Benfica

David Wallis – Terceira Linha – Belenenses

João Granate – Terceira Linha – GD Direito

Manuel Picão – Terceira Linha – Académica de Coimbra

Francisco Sousa – Terceira Linha – Cascais

Valentin Ambrósio – Terceira Linha – Aubenas (França, 3ª divisão)

Luigi Dias – Terceira Linha – Dax (França, 3ª divisão)

Pedro Lucas – Scrum-half – Técnico

Duarte Azevedo – Scrum-half – Belenenses

João Belo – Scrum-half – CDUL

Samuel Marques – Scrum-half – Pau (França, Top 14)

João Lima – Abertura – Agronomia

Jorge Abecasis – Abertura – CDUL

Jerónimo Portela – Abertura – GD Direito

Tomás Appleton – Centro – CDUL

António Vidinha – Centro – Cascais

José Lima – Ponta – Carcassonne (França, 2ª divisão)

Nuno Sousa Guedes – Ponta – CDUP

Rodrigo Marta – Ponta – Belenenses

António Cortes – Ponta – Agronomia

Raffaele Storti – Fullback – Técnico

Manuel Cardoso Pinto – Fullback – Agronomia

João Freudenthal – Fullback – Belenenses