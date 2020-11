Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Brasil e Portugal duelaram pela segunda vez em Lisboa neste sábado, mas nesta vez o duelo foi no Estádio Nacional do Jamor. O lado vencedor, no entanto, não mudou, com Portugal falando novamente mais alto e vencendo pela mesma diferença de placar da semana passada, 20 pontos. 33 x 13 para os Lobos, fechando o ano em alta. Para os Tupis, preocupação com relação a 2021, que é ano de Eliminatórias para a Copa do Mundo.



BRASIL – PORTUGAL from Rugby TV on Vimeo.

Debaixo de chuva, Portugal foi superior do começo ao fim, com o Brasil tendo bons momentos ofensivos apenas nos minutos derradeiros do encontro. Novamente, o Brasil teve alguns bons momentos defensivos na primeira etapa, mas não foi capaz de propor o jogo com a bola em mãos e viu suas esperanças se esvaírem na segunda etapa com uma blitz letal dos Lobos na volta dos vestiários. Portugal ainda mostrou superioridade no jogo de contato em momentos cruciais do duelo, enquanto o Brasil teve dificuldade tanto com a bola em mãos como para organizar seu plano de jogo no ataque.

O Brasil saiu na frente com Moisés chutando o primeiro penal, mas o primeiro try foi português, em bela ação do scrum-half João Belo, conduzindo a partir de scrum e finalizando o try ao aparecer no ruck em cima do in-goal para explorar brecha.

Apesar de sólido nas formações, Portugal tardou a somar pontos de novo, cometendo erros no campo de ataque. Abecassis perdeu penal aos 27′ e, logo depois, na primeira descido do Brasil às 22 de ataque, Moisés desferiu drop goal para colocar os Tupis no páreo, 7 x 6.

No entanto, a segunda etapa, Portugal atropelou no início, com dois tries letais em menos de 10 minutos. Primeiro, após erro brasileiro na recepção de chute, Rodrigo Marta marcou o segundo try luso e, logo na sequência, em jogada perfeita da linha portuguesa, José Lima chutou e Manuel Cardoso Pinto finalizou na ponta. Freudenthal ainda quase marcou o quarto try português aos 56′, chapelando na ponta a defesa brasileira. Mas outro try saiu aos 63′, com Diniz no maul. Novamente, os Tupis viram um maul adversário capitalizar sobre sua defesa.

Portugal seguiu superior e propondo mais até chegar a seu quinto try, com Appleton sobrando na ponta após condução de fases, com apoio e continuidade, perfeita dos Lobos. Foi apenas aos 69′ que o Brasil conseguiu seu try, finalmente com uma boa sequência de fases, finalizada por Caique.

No fim, Portugal foi reduzido a 14 homens por amarelo a Diniz, mas o Brasil não conseguiu capitalizar. Vitória lusa por 33 x 13 indiscutíveis, com os Tupis fechando 2020 com 5 derrotas em 5 partidas.



33 13

Portugal 33 x 13 Brasil, em Oeiras, Lisboa

Árbitro: Federico Vedovelli (Itália) / Assistentes: Luca Trentin (Itália) e Fillipo Russo (Itália);

Portugal

Tries: Belo, Marta, Cardoso Pinto, Diniz e Appleton

Conversões: Abecassis (3) e Fruedenthal (1)

15 João Freudenthal, 14 Rodrigo Marta, 13 José Lima, 12 Tomás Appleton, 11 Manuel Cardoso Pinto, 10 Jorge Abecassis, 9 João Belo, 8 Thibault Freitas, 7 David Carvalho, 6 Frederico Couto, 5 Rafael Simões, 4 José Madeira, 3 Bruno Rocha, 2 Nuno Mascarenhas, 1 David Costa;

Suplentes: 16 Hugo Mendes, 17 Duarte Diniz, 18 Diogo Ferreira, 19 Duarte Torgal, 20 Francisco Sousa, 21 Duarte Azevedo, 22 Jerónimo Portela, 23 António Cortes;

Brasil

Try: Caique

Conversão: Moisés (1)

Penais: Moisés (1)

Drop goal: Moisés (1)

15 Daniel Sancery, 14 Lucas “Zé” Tranquez, 13 Felipe Sancery (c), 12 Moisés Duque, 11 Lorenzo Massari, 10 Josh Reeves, 9 Felipe Gonçalves, 8 André “Buda” Arruda, 7 Matheus Cláudio, 6 Michael “Ilha” Moraes, 5 Cléber “Gelado” Dias, 4 Gabriel Paganini, 3 Wilton Murilo “Nelson” Rebolo, 2 Endy Willian Pinheiro, 1 Lucas Abud;

Suplentes: 16 Caique Silva, 17 Yan Rosetti, 18 Matheus “Blade” Rocha, 19 Gabriel “Fúria” Oliveira, 20 Adrio de Melo, 21 Douglas Rauth, 22 Daniel “Maranhão” Lima, 23 Laurent Bourda-Couhet;