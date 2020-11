Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Neste sábado, dia 21, Portugal e Brasil duelaram no Campo de Rugby do Jamor, em Oeiras, Lisboa, no primeiro de dois amistosos que servem de preparação para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023, que começam em 2021 para os dois países. Os Lobos foram superiores aos Tupis durante toda a partida e se impuseram por 30 x 10 incontestáveis, naquela que foi a primeira vitória portuguesa sobre o Brasil desde 2016, deixando para trás duas derrotas consecutivas em São Paulo. O Brasil segue sem vencer em solo português no XV.

PORTUGAL – BRASIL from Rugby TV on Vimeo.

Portugal marcou o primeiro try relâmpago com António Cortes disparando na ponta e servindo Duarte Diniz, que veio bem no apoio. Com 5 x 0, Portugal já dava as cartas e teve um primeiro tempo dominante do começo ao fim.

- Continua depois da publicidade -

O Brasil tentou responder com penal chutado por Moisés na sequência, mas que não foi certeiro. Pouco depois, foi Portugal quem flertou com novo try, com Appleton recebendo de Storti belo offload, mas que foi para a frente, invalidando a ação.

Apesar dos erros, os Lobos conseguiram capitalizar sobre o volume de jogo e expandiram o marcador com penal chutado por Portela aos 26′. Storti seguiu extremamente perigoso nas arrancadas, mas o Brasil resistiu e foi ao intervalo perdendo por apenas 8 x 0.

No segundo tempo, o jogo brasileiro desandou. Moisés chegou a reduzir a diferença com penal certeiros aos 47′, mas Gelado recebeu amarelo na sequência e Portugal não perdoou. Apesar de Portela perder penal, os Lobos logo somaram, com contundente sequência de fases finalizada com try do pilar David Costa.

A porta se abriu e Nuno Sousa Guedes marcou o terceiro try português, após Manuel Cardoso Pinto e Tomás Appleton ganharem espaço. E, aos 67′, os Lobos deram a mordida final, com try em maul após lateral, muito bem jogado com o pulador criando a oportunidade. Foi Rafael Simões quem finalizou.

Storti seguiu dando trabalho à defesa brasileira e, aos 70′, quebrou o tackle brasileiro, com Bello e Appleton trabalhando rápido para Thibault Freitas marcar o último try lusitano.

No fim, o Brasil ainda emplacou um maul bonito para o try de honra de Matheus Cláudio, dando números finais à peleja: Portugal 30 x 10 Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal Do Rugby (@portaldorugby)



Com o resultado, o Brasil seguirá no 26º lugar do Ranking Mundial e Portugal no 21º. O próximo jogo entre Tupis e Lobos será no dia 28, novamente no Jamor.



30 10

Portugal 30 x 10 Brasil, em Oeiras, Lisboa

Árbitro: Alexandru Ionescu (Romênia) / Assistentes: Vlad Iordachescu (Romênia) e Radu Petrescu (Romênia)

Portugal

Tries: Duarte Diniz, David Costa, Nuno Sousa Guedes, Rafael Simões e Thibault Freitas

Conversões: João Lima (1)

Penal: Jerónimo Portela (1)

15 Manuel Pinto, 14 Raffaelle Storti, 13 José Lima, 12 Tomás Appleton, 11 António Cortes, 10 Jerónimo Portela, 9 João Bello, 8 Thibault Freitas, 7 David Carvalho, 6 Valentin Ambrósio, 5 Rafael Simões, 4 José Madeira, 3 Diogo Ferreira, 2 Duarte Diniz, 1 David Costa;

Suplentes: 16 Hugo Mendes, 17 Nuno Mascarenhas, 18 Bruno Rocha, 19 Duarte Torgal, 20 Manuel Eusébio, 21 Nuno Sousa Guedes, 22 João Lima, 23 Pedro Lucas;

Brasil

Try: Matheus Cláudio

Conversão: Josh Reeves (1)

Penal: Moisés Duque (1)

15 Daniel Sancery, 14 Robert Tenório, 13 Felipe Sancery (c), 12 Moisés Duque, 11 Daniel “Maranhão” Lima, 10 Lucas Spago, 9 Douglas Rauth, 8 André “Buda” Arruda, 7 Adrio de Melo, 6 Matheus Augusto Cláudio, 5 Cléber “Gelado” Dias, 4 Gabriel Paganini, 3 Wilton Murilo “Nelson” Rebolo, 2 Endy Willian Pinheiro, 1 Lucas Abud;

Suplentes: 16 Caique Silva, 17 Yan Rosetti, 18 Matheus “Blade” Rocha, 19 Michael “Ilha” Moraes, 20 Rafael “Latrell” Teixeira, 21 Felipe Gonçalves, 22 Josh Reeves, 23 Laurent Bourda-Couhet;