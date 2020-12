Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O rugby XV feminino está com tudo na Inglaterra, onde a liga semiprofissional, a Premier 15s, está a todo vapor, com jogos ao vivo no YouTube . Abaixo, algumas sugestões de bons jogos até o momento para se assistir.

A competição conta com 10 clubes, que têm atletas não apenas da seleção inglesa. Estados Unidos e Canadá contam com mais de uma dezena de atletas na competição.



Os times londrinos estão dominando a competição, com Harlequins e Saracens ainda invictos e seguidos de perto pelo Wasps (que, no feminino, permanece em Londres). Loughborough, clube de origem universitária, faz igualmente boa campanha até o momento e está no G4 (a zona de classificação às semifinais). Nesse fim de semana, Loughborough flertou com vitória sobre os Saracens, no melhor jogo da rodada, perdendo por apenas 29 x 24. Clubes fortes do rugby masculino como Gloucester, Exeter, Bristol, Worcester e Sale ainda estão num nível abaixo no feminino, como mostra a tabela até o momento.









O jogo mais importante até o momento foi a vitória do Saracens sobre o Wasps, num thriller de 33 x 27, no mês passado.



O jogo mais aguardado da primeira fase oporá Harlequins e Saracens no dia 2 de janeiro. Não perca.

A artilharia de tries no momento é da 3/4s galesa Jasmine Joyce, do Bristol, com 8 tries, ao lado da pilar Shaunagh Brown, do Harlequins, que vem sendo um dos grandes nomes no momento da Premier 15s. A hooker do Saracens May Campbell tem 7 tries, ao lado da também hooker Lark Davies, do Loughborough. Das 5 artilheiras em tries da competição, 4 são primeiras linhas, pois a hooker Amy Cockayne, do Harlequins, vem logo na sequência, com 9 tries – mesmo número da scrum-half Claudia Macdonald, do Wasps.

A abertura Meg Jones, do Wasps, lidera a artilharia de pontos, com 59.

Premier 15s – Campeonato Inglês Feminino

Clube Cidade Jogos Pontos Harlequins Londres 8 40 Saracens Londres 7 35 Wasps FC Londres 9 34 Loughborough Lightning Loughborough 9 29 Gloucester-Hartpury Hartpury (Gloucester) 8 20 Exeter Chiefs Exeter 8 17 Bristol Bears Bristol 9 17 Worcester Warriors Worcester 9 10 Sale Sharks Sale (Manchester) 8 5 DMP Durham Sharks Darlington 7 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais