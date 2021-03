Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Com o fim do Six Nations, as atenções na Inglaterra retornaram por completo à Premiership, que viu o líder Bristol Bears ampliar sua vantagem ao derrotar o terceiro colocado Harlequins, que caiu para o quarto posto.

O Bristol Bears conquistou uma vitória dramática em casa sobre o rival de Londres por 35 x 33. Foram 3 tries no primeiro tempo para os Bears (incluindo um de O’Connor, após lindo offload de Radradra), que seguiram mostrando uma das melhores linhas da liga, enquanto Danny Care seguiu conduzindo outra brilhante linha, a do Quins. Um penal try em maul e um try de Care mantiveram os Quins na cola no primeiro tempo. Care ainda abriu o segundo tempo com drop goal e Marchant fez mais um try para os visitantes, que abriram frente. Aos 75′, os Bears conquistaram um precioso penal try em maul e, aos 80′, Kyle Sinckler, em outro maul, cravou o try da virada emocionante do time da casa.



Por sua vez, o vice líder e atual campeão Exeter Chiefs não vive bom momento e foi derrotado pelo vice lanterna Gloucester por 34 x 18, em resultado que ajudou muito o Bristol. Foram 4 tries a 2 para o Gloucester, que batendo de frente no pack contra o poderoso Exeter. Henry Walker marcou 2 tries para o Gloucester em mauls, enquanto Chapman também fez o seu, em jogada saindo de scrum. O try final foi um penal try aos 79′ em outro maul devastador dos vermelhos.



O Sale Sharks recuperou a terceira posição ao vencer fora de casa o Wasps, em jogo que teve 4 cartões amarelos contra os Sharks que, mesmo assim, conseguiram o triunfo por 20 x 19. Josh Beaumont (filho de Bill Beaumont, presidente do World Rugby) fez o try decisivo para os Sharks em maul aos 77′.



O Northampton Saints seguiu bem em 5º lugar ao atropelar fora de casa o lanterna Worcester Warriors por 62 x 14. Ollie Sleightholme foi o nome do jogo pros Saints com 4 tries, enquanto o veterano Chris Ashton, dos Warriors, recebeu cartão vermelho que se provou decisivo.



O London Irish seguiu na busca pelo G4 ao conquistar uma preciosa vitória bonificada por 36 x 33 sobre o Bath. Foi um jogaço de 5 tries a 4, com o Bath reagindo no fim com 2 tries, mas lamentando a perda de conversões decisivas e os 2 cartões vermelhos recebidos. Ben Loader foi o nome do jogo pro London Irish, com 2 tries, enquanto Curtis Rona marcou o try crucial.



Por fim, o Leicester Tigers conseguiu uma importante vitória ao fazer 26 x 12 sobre o Newcastle Falcons, com 2 tries no finzinho, de Steward e Clare.

Governo britânico ajuda clubes de rugby

Nesta semana saindo ainda o anúncio do governo britânico de um pacote de auxílio financeiro a clubes esportivos, por conta da pandemia. O pacote inclui 88 milhões de libras (cerca de 700 milhões de reais) que serão emprestadas aos clubes da Premiership, a taxas baixas.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Leicester Tigers 26 x 12 Newcastle Falcons

Wasps 19 x 20 Sale Sharks

Worcester Warriors 14 x 62 Northampton Saints

London Irish 36 x 33 Bath

Bristol Bears 35 x 33 Harlequins

Gloucester 34 x 18 Exeter Chiefs

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 15 61 Exeter Chiefs Exeter 15 49 Sale Sharks Salford (Manchester) 15 46 Harlequins Londres 15 45 Northampton Saints Northampton 15 41 London Irish Londres 15 40 Leicester Tigers Leicester 15 37 Bath Bath 15 36 Wasps Coventry 15 31 Newcastle Falcons Newcastle 15 30 Gloucester Gloucester 15 25 Worcester Warriors Worcester 15 18

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento