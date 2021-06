Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Premiership inglesa teve nesse sábado o encerramento de sua temporada regular com quatro partidas definindo a classificação final, os últimos classificados à Heineken Champions Cup europeia e os duelos das semifinais.

Duas partidas (Worcester vs Gloucester e Bristol vs London Irish) foram canceladas por conta de casos de COVID-19 e os resultados importaram. As derrotas por W. O. de Gloucester e London Irish significaram que Bath, Leicester e Wasps se classificaram à Champions Cup, ao passo que o Bristol assegurou o primeiro lugar geral e irá enfrentar na semifinal os Harlequins. O outro duelo de semis oporá Exeter Chiefs e Sale Sharks.

Chiefs e Sharks, aliás, duelaram, com Exeter garantindo vitória que lhe assegurou o mando de jogo contra Sale na próxima fase. 20 x 19, que teve os Sharks largando na frente com tries de McGuigan, MacGinty e Reeds, mas com Cowan-Dickie e Townsend marcando os tries cruciais para a reação Chiefs na segunda etapa. A virada dos Chiefs saiu aos 70′ com penal de Joe Simmonds.



Vitória importante também para Bath, que garantiu vaga na Champions Cup ao fazer 30 x 24 sobre o Northampton Saints, que apenas cumpria tabela. Com 2 tries de Naiyaravoro, os Saints foram ao intervalo em vantagem, 19 x 15, mas levaram a virada do Bath, fez o try da vitória saos 79′ com Bayliss.



Já em jogo de muita rivalidade, o Leicester Tigers venceu os Wasps por 38 x 31. Foi um jogaço de 5 tries a 4 para os Tigers, que venceram tries decisivos dos argentinos Montoya e Lavanini no segundo tempo.



Por fim, os Harlequins fecharam a primeira fase com triunfo largo sobre o Newcastle Falcons por 54 x 26. Jogo cheio de tries, de 8 tries a 4. O scrum-half veterano Danny Care foi destaque com 2 tries para os Quins.



Saracens se aproximam da volta à Premiership

Neste domingo, foi a vez das atenções irem para o Championship, a 2ª divisão inglesa, que teve o jogo de ida de sua grande final. Os Saracens foram a campo com seus grandes nomes – Itoje, Farrell, Daly, George, Maitland, Vunipolas – e venceram bem o dérbi de Londres contra o Ealing Trailfinders, que agora terá uma missão praticamente impossível no jogo de volta. 60 x 00.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Harlequins 54 x 26 Newcastle Falcons

Wasps 31 x 38 Leicester Tigers

Exeter Chiefs 20 x 19 Sale Sharks

Bath 30 x 24 Northampton Saints

Bristol Bears x London Irish – cancelado – W. O. – vitória Bears

Worcester Warriors x Gloucester – cancelado – W. O. – vitória Warriors

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 22 85 Exeter Chiefs Exeter 22 82 Sale Sharks Salford (Manchester) 22 74 Harlequins Londres 22 71 Northampton Saints Northampton 22 57 Leicester Tigers Leicester 22 54 Bath Bath 22 52 Wasps Coventry 22 50 London Irish Londres 22 48 Newcastle Falcons Newcastle 22 45 Gloucester Gloucester 22 45 Worcester Warriors Worcester 22 27

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 8º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento. A Premiership será expandida para 13 clubes em 2021-22;

Classificados à Heineken Champions Cup 2021-22: Bristol Bears, Exeter Chiefs, Sale Sharks, Harlequins, Northampton Saints, Leicester Tigers, Bath e Wasps;

Semifinais – dia 19/06

Bristol Bears x Harlequins, em Bristol

Exeter Chiefs x Sale Sharks, em Exeter