ARTIGO COM VÍDEOS – O Bristol Bears segue líder da Premiership inglesa, mas sua vantagem caiu para apenas 2 pontos ao ser derrotado pelo vice líder e atual campeão Exeter Chiefs por 20 x 12 em casa pela 17ª rodada da competição.

Uren marcou o primeiro try dos Bears logo aos 12′, em contra-golpe com Piutau. Porém, os Chiefs foram superiores no território e no jogo de contato e viraram o marcador com tries de Sam Skinner, no pick and go, e O’Fleherty, em bela troca de passes. No segundo tempo, Jacques Vermeulen rompeu para o try decisivo para Exeter. Bristol ainda marcou um último try aos 77′, com Morahan, mas sem tempo para a virada.



Todos os principais perseguidores do Bristol também venceram, a começar pelo terceiro colocado Sale Sharks, que suou para fazer 35 x 32 fora de casa sobre o lanterna Worcester Warriors. O time da casa virou o intervalo em vantagem de 11 x 07 e o segundo tempo foi uma disputa espetacular de sul-africanos, com François Hougaard marcando 3 tries para os Warriors, enquanto Reed, Oosthuizen e Dan Du Preez fizeram os tries decisivos para os Sharks.



Já o quarto colocado Harlequins triunfou no clássico de Londres contra o London Irish por 25 x 21, com direito a try espetacular de Marcus Smith para os Quins aos 79′, decidindo o duelo.



Por sua vez, o quinto colocado Northampton Saints seguiu forte na luta pelo G4 ao bater seu arquirrival Leicester Tigers por 23 x 18 fora de casa no clássico das East Midlands. Nadolo foi o homem do jogo para os Tigers com 2 tries, mas os Saints triunfaram com 3 tries.



O Newcastle Falcons, por outro lado, seguiu despencando na classificação e viu suas chances de ir à Champions Cup europeia ao cair por 35 x 24 diante do Gloucester. O scrum-half Willi Heinz foi o homem decisivo para o Gloucester no segundo tempo com 2 tries.



Por fim, quem manteve vivas as ambições de ir à Champions Cup foi o Wasps, que ergueu a cabeça em meio a uma temporada decepcionante ao vencer o Bath por 39 x 29, voltando a sonhar com vaga na Champions Cup europeia. Jogo de 5 tries a 4 para o time de Coventry, que teve Thomas Young e Odogwu marcando os tries decisivos no finzinho.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Wasps 39 x 29 Bath

Worcester Warriors 32 x 35 Sale Sharks

Leicester Tigers 18 x 23 Northampton Saints

Gloucester 35 x 24 Newcastle Falcons

London Irish 21 x 25 Harlequins

Bristol Bears 12 x 20 Exeter Chiefs

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 17 66 Exeter Chiefs Exeter 17 58 Sale Sharks Salford (Manchester) 17 55 Harlequins Londres 17 54 Northampton Saints Northampton 17 50 London Irish Londres 17 42 Bath Bath 17 41 Leicester Tigers Leicester 17 39 Wasps Coventry 17 36 Gloucester Gloucester 17 31 Newcastle Falcons Newcastle 17 30 Worcester Warriors Worcester 17 21

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento