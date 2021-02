Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A 10ª rodada da Gallagher Premiership foi atração neste fim de semana e teve os três primeiros colocados tropeçando para garantirem emoção ainda maior à competição.

O vice líder e atual campeão Exeter Chiefs lamentou derrota atípica em casa diante do Northampton Saints, novo quarto colocado. 13 x 12, com o maul dos Saints abrindo o placar, fazendo os Chiefs sentirem seu próprio veneno. O jogo foi em condições difíceis, na lama, e os Chiefs só conseguiram aquele que parecia o try da vitória aos 78′, com Sam Skinner. Porém, a conversão foi perdida, para a festa dos Saints.



O líder Bristol Bears, no entanto, falhou em tirar real proveito do tropeço dos Chiefs. Os Bears empataram em 34 x 34 com o London Irish em Londres. Jogo de 4 tries para os Bears no primeiro tempo, mas com o London Irish reagindo brilhantemente na segunda etapa para marcar os tries de um épico empate.



Os resultados beneficiaram muito o Harlequins, que entrou de vez na briga pela liderança ao derrotar o então terceiro colocado Sale Sharks, que despencou para o quinto lugar. 24 x 12, em um jogaço de Marcus Smith, conduzindo o time londrino, Joe Marchant (que marcou os 2 primeiros tries dos Quins) e Dombrandt, que cravou o terceiro try.



Por sua vez, o Leicester Tigers reafirmou o bom momento e venceu o Wasps por 27 x 08, complicando ainda mais a vida do time de Coventry, que decepciona na temporada. Foram 4 tries para os Tigers, com direito a try do argentino Julian Montoya.



Por fim, o Bath se reergueu ao impor nova derrota ao lanterna Gloucester em clássico do West Country. O jogo de rivalidade acabou em 16 x 14, com o galês Faletau marcando o único try do Bath. Ludlow marcou aos 74′ o try que deu a virada ao Gloucester, mas a conversão foi perdida. Quem não faz, leva, e Rhys Pristland chutou aos 75′ o penal da vitória do Bath, que jogava com um homem a menos, após amarelo a Jonathan Joseph.



Apenas um jogo teve que ser cancelado por conta da pandemia, com o Worcester Warriors sendo declarado vencedor contra o Newcastle Falcons.

- Continua depois da publicidade -

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

London Irish 34 x 34 Bristol Bears

Leicester Tigers 27 x 08 Wasps

Exeter Chiefs 12 x 13 Northampton Saints

Harlequins 24 x 12 Sale Sharks

Bath 16 x 14 Gloucester

Worcester Warriors x Newcastle Falcons – Warriors vencem por W. O.

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 10 37 Exeter Chiefs Exeter 10 34 Harlequins Londres 10 32 Northampton Saints Northampton 10 30 Sale Sharks Salford (Manchester) 10 28 Newcastle Falcons Newcastle 10 25 London Irish Londres 10 25 Leicester Tigers Leicester 10 24 Wasps Coventry 10 24 Bath Bath 10 20 Worcester Warriors Worcester 10 15 Gloucester Gloucester 10 11

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento