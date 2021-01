Tempo de leitura: 1 minuto

O rugby internacional volta ao Watch ESPN nesse fim de semana. Sexta, sábado e domingo serão dias de Gallagher Premiership, o Campeonato Inglês, com 3 jogos ao vivo.

Primeiro, na sexta, o Leicester Tigers (dos argentinos Moroni e Montoya) encara o Sale Sharks (do sul-africano Faf de Klerk).

No sábado, o Worcester Warriors recebe o atual campeão Exeter Chiefs. O jogo poderá marcar a estreia de Chris Ashton com a camisa dos Warriors, após ser anunciado nos últimos dias como atletas do clube. Ponta oriundo do Rugby League, Ashton, de 33 anos, tem 44 jogos pela seleção da Inglaterra, mas não é convocado desde 2018. O artilheiro estava no Harlequins. Pouco desfalcado pela seleção inglesa, Exeter é favorito.

Por fim, no domingo, London Irish e Newcastle Falcons duelam, com argentinos em campo (Orlando e Grondona pelos Facons, Creevy pelo Irish).

*Horários de Brasília

Classificação

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 6 24 Newcastle Falcons Newcastle 6 20 Exeter Chiefs Exeter 6 20 Sale Sharks Salford (Manchester) 6 19 Wasps Coventry 6 19 Leicester Tigers Leicester 6 15 Harlequins Londres 6 14 Northampton Saints Northampton 6 13 Bath Bath 6 12 London Irish Londres 6 12 Worcester Warriors Worcester 6 9 Gloucester Gloucester 6 6

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = Rebaixamento (a confirmar)