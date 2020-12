Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Gallagher Premiership inglesa tem um dono; o Exeter Chiefs. Após quatro rodadas, os Chiefs somaram quatro vitórias bonificadas e seguem no controle da competição. O fim de semana de natal foi de ação na Inglaterra, com quatro jogos.

O Exeter Chiefs manteve sua forma perfeita derrotando em casa o Gloucester por 28 x 20. Jonny Gray fez o único try do primeiro tempo, ao passo que o o início do segundo tempo se provou crucial com tries de Ollie Devotto e Sam Simmonds. O Gloucester reagiu com dois tries, mas o try decisivo foi dos Chiefs aos 70′, com Sam Simmonds novamente.



Por sua vez, o Bristol Bears conquistou vitória importante fora de casa sobre o Harlequins, com 27 x 19 de virada, após 9 x 5 para os londrinos no primeiro tempo. A virada dos Bears veio numa segunda etapa perfeita, com tries de Luatua, Randall e Adeolokun.



Os Wasps também triunfaram fora de casa, com preciosos 26 x 23 sobre o forte Sale Sharks, em resultado que poderá fazer a diferença lá na frente. Yarde fez o primeiro try do jogo para os Sharks, mas Charlie Atkinson e Tom Cruse cravaram os tries da virada dos Wasps, que ainda capitalizaram com os pés de Lima Sopoaga. No fim, Yarde cruzou de novo o in-goal, mas os donos da casa não conseguiram emplacar a virada.



Já o Northampton Saints se ergueu vencendo o Worcester Warriors por 29 x 10. Mitchell, Dan Bigger e Haywood marcaram os tries decisivos.



Bath contra London Irish e Newcastle versus Leicester foram cancelados por conta da pandemia. Tanto Newcastle como Bath foram declarados vencedores. Pelo regulamento, em caso de cancelamento por surto de COVID-19 em um dos elencos, o time declarado vencedor recebe 4 pontos e o perdedor 2 pontos.

- Continua depois da publicidade -

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Sale Sharks 23 x 26 Wasps

Northampton Saints 29 x 10 Worcester Warriors

Exeter Chiefs 28 x 20 Gloucester

Harlequins 19 x 27 Bristol Bears

Bath x London Irish – cancelado

Newcastle Falcons x Leicester Tigers – cancelado

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 4 20 Newcastle Falcons Newcastle 4 16 Bristol Bears Bristol 4 15 Sale Sharks Salford (Manchester) 4 11 Harlequins Londres 4 10 Bath Bath 4 10 Wasps Coventry 4 9 Northampton Saints Northampton 4 7 London Irish Londres 4 7 Leicester Tigers Leicester 4 7 Gloucester Gloucester 4 5 Worcester Warriors Worcester 4 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = Rebaixamento (a confirmar)