ARTIGO COM VÍDEOS – O PRO14 – a liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália – teve rodada quente nesse fim de semana, com alguns times ainda de olho nas vagas na próxima Champions Cup europeia.

Os times galeses foram os que celebraram, com todos – Ospreys, Scarlets, Cardiff e Dragons – conquistando cruciais vitórias. Os 3 primeiros colocados de cada conferência garantem classificação à Champions Cup, ao passo que os 4ºs colocados deverão duelar pela 7ª e última vaga.

A jornada foi a última para Ulster, Connacht, Zebre, Ospreys, Cardiff e Scarlets, que já concluíram seus compromissos. Leinster e Munster farão a grande final no próximo sábado, dia 27, ao passo que Dragons, Glasgow, Edinburgh e Benetton ainda têm jogos atrasados da temporada regular para cumprirem.

A vitória mais impactante do fim de semana foi dos Ospreys, que asseguraram classificação ao derrotarem ninguém menos que o líder e melhor time da liga, o Leinster, que conheceu apenas sua segunda derrota na temporada. 24 x 19, em virada espetacular. O Leinster marcou os 3 primeiros tries do duelo, mas os Ospreys viraram com 3 tries nos 12 minutos finais da partida. Cracknell, aos 68′, Watkin, aos 71′, e Josh Thomas, aos 75′, cravaram os tries heroicos, aproveitando cartão amarelo contra o Leinster.



Os Scarlets também asseguraram classificação à Heineken Champions Cup com uma grande vitória sobre o Connacht. Foi um jogaço de 41 x 36 para os galeses, que viraram brilhantemente no segundo tempo. Os Scarlets fizeram o primeiro try, com Shingler, mas os irlandeses cruzaram o in-goal nada menos que 5 vezes no primeiro tempo12abrindo 33 x 05. No segundo tempo, os Scarlets incrivelmente viraram o placar, com mais 5 tries, com Sebastian marcando o último, decisivo, aos 72′.

Os Dragons, por sua vez, se mantiveram na briga por classificação ao Champions Cup ao vencerem por 26 x 17 o duelo direto contra os escoceses do Glasgow, deixando os dois times empatados em número de pontos, com ambos ainda tendo mais um jogo a realizarem (o Glasgow enfrenta o Benetton, ao passo que o Dragons recebe o Edinburgh no próximo fim de semana). Os dois tries dos galeses foram no fim, com Jordan Williams e Screech cravando os tries cruciais aos 61′ e aos 66′.



O Cardiff, por sua vez, garantiu o 4º lugar da Conferência B e eliminou de vez os escoceses do Edinburgh. Vitória galesa por 34 x 15. Foi um segundo tempo implacável do Cardiff, com Lee-Lo, Evans e Ratti marcando os tries cruciais no fim.

Os outros dois jogos serviram apenas para o cumprimento da tabela. Primeiro, o Munster venceu os italianos do Benetton, que seguiram com uma campanha sem vitórias. 31 x 17.



Já o Ulster se despediu da competição vencendo os Zebre por 49 x 03, em jogo de 7 tries sem resposta.



Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália

Munster 31 x 17 Benetton

Leinster 19 x 24 Ospreys

Ulster 49 x 03 Zebre

Dragons 26 x 17 Glasgow

Cardiff 34 x 15 Edinburgh

Scarlets 41 x 36 Connacht

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 16 71 Ulster Irlanda Belfast 16 64 Ospreys Gales Swansea 16 36 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 15 25 Dragons Gales Newport 15 25 Zebre Itália Parma 16 17 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 16 64 Connacht Irlanda Galway 16 45 Scarlets Gales Llanelli 16 39 Cardiff Blues Gales Cardiff 16 36 Edinburgh Escócia Edimburgo 14 24 Benetton Treviso Itália Treviso 14 6

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final

- 3 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia;