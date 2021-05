Tempo de leitura: 2 minutos

O RPT NÃO VAI PARAR….VEM JOGAR COM A GENTE!!

Todos sabem das dificuldades e necessidades que a população de alta vulnerabilidade social está sofrendo durante este período da pandemia. Para diminuir os efeitos e consequências da pandemia, o Instituto Rugby Para Todos tem ajudado na arrecadação e distribuição de cestas básicas digitais na comunidade onde atua, em parceria com a rede Gerando Falcões. Nascido em 2004, o Instituto Rugby Para Todos atua na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, e já ajudou na formação pessoal de mais de 5 mil crianças e adolescentes através do rugby e de seus valores.

O trabalho do RPT vai além da ajuda para sanar as necessidades básicas. O instituto subiu a pirâmide das necessidades e oferece aos jovens a oportunidade de terem acesso ao esporte, ao lazer, a qualificação profissional, ao desenvolvimento pessoal, e, essencialmente, a educação. Porém, para manter o atendimento de qualidade, o RPT tem seus custos operacionais, administrativos.

Por isso, foi lançada a campanha “Vem jogar com a gente”. Torne-se um #AgenteTransformadordoRPT.

O Portal do Rugby, principal mídia do esporte, é parceiro do Rugby Para Todos na iniciativa, com o objetivo de amplificar a campanha e mostrar o trabalho do RPT. Em nossas redes sociais, você poderá seguir o trabalho do RPT e conhecer mais suas ações.

Para conferir as opções de como apoiar (com “pessoa física” ou como “pessoa jurídica”), você pode acessar o rugbyparatodos.org.br/querajudar e se tornar um parceiro, investindo em setores específicos do projeto de Paraisópolis.

Você também poderá optar por fazer uma doação que inclua o financiamento das publicações do Portal do Rugby.

Vem Jogar com a gente!!! Assine, doe e compartilhe o link da nossa campanha, seja um Agente Transformador do RPT.

Para assistir o documentário na íntegra CLIQUE AQUI