Mario Ledesma, treinador da seleção da Argentina, anunciou nesta semana sua lista de 47 nomes para o Rugby Championship, a competição entre Argentina, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, que começa no dia 14 de agosto, com os Pumas argentinos encarando os Springboks sul-africanos.

O elenco conta com vários Jaguares que disputaram a última SLAR, incluindo ainda um atleta que defendeu o Olimpia, do Paraguai. No entanto, a base é de jogadores que atuam no rugby europeu.

A grande novidade é a inclusão de quatro atletas medalhistas de bronze pelo sevens argentino: Moneta, Mendy, Mare e Cinti que, de fato, se destacaram em Tóquio.

Imhoff é talvez a principal ausência.

Avançados: Facundo Bosch (La Rochelle🇫🇷), Julián Montoya (Leicester Tigers🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Ignacio Ruiz (Jaguares🇦🇷), Santiago Socino (Gloucester🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Thomas Gallo (Benetton🇮🇹), Facundo Gigena (London Irish🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Rodrigo Martínez (Olímpia🇵🇾), Nahuel Tetaz Chaparro (Benetton🇮🇹), Francisco Gómez Kodela (Lyon🇫🇷), Santiago Medrano (Force🇦🇺), Carlos Muzzio (Mont de Marsan🇫🇷 – 2ª divisão), Enrique Pieretto (Glasgow Warriors🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Joel Sclavi (La Rochelle🇫🇷), Juan Pablo Zeiss (Jaguares🇦🇷), Matías Alemanno (Gloucester🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Rodrigo Fernández Criado (Jaguares🇦🇷), Marcos Kremer (Stade Français🇫🇷), Tomás Lavanini (Clermont🇫🇷), Guido Petti (Bordeaux🇫🇷), Juan Martín González (Jaguares🇦🇷), Francisco Gorrissen (Jaguares🇦🇷), Facundo Isa (Toulon🇫🇷), Tomás Lezana (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Pablo Matera (Crusaders🇳🇿), Rodrigo Bruni (Vannes🇫🇷 – 2ª divisão), Joaquín Oviedo (Perpignan🇫🇷);

Linha: Gonzalo Bertranou (Dragons🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Tomás Cubelli (Biarritz🇫🇷), Felipe Ezcurra (Jaguares🇦🇷), Joaquín Díaz Bonilla (sem clube), Santiago Mare (Los Pumas 7s🇦🇷), Domingo Miotti (Glasgow Warriors🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Nicolás Sánchez (Stade Français🇫🇷), Santiago Chocobares (Toulouse🇫🇷), Lucio Cinti (Los Pumas 7s🇦🇷), Jerónimo de la Fuente (Perpignan🇫🇷), Juan Cruz Mallía (Toulouse🇫🇷), Matías Moroni (Leicester Tigers🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Matías Orlando (Newcastle Falcons🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Sebastián Cancelliere (Glasgow Warriors🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Mateo Carreras (Newcastle Falcons🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Santiago Cordero (Bordeaux🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Bautista Delguy (Perpignan🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Marcos Moneta (Los Pumas 7s🇦🇷), Emiliano Boffelli (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Santiago Carreras (Gloucester🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Ignacio Mendy (Los Pumas 7s🇦🇷);