ARTIGO COM VÍDEO – A Seleção Argentina Masculina de Sevens segue brilhando na preparação para os Jogos Olímpicos. Após vencer os torneios de Madri, a Argentina triunfou neste fim de semana no Emirates Invitational 7s, derrotando a França por 19 x 07 na grande final.

O Chile também esteve no torneio e acabou em 6º lugar, derrotado na decisão de 5º pelo Canadá, por 31 x 14. O Quênia foi o 3º colocado, fazendo 31 x 14 sobre o Japão na decisão do bronze. Uganda venceu a Espanha na decisão de 7º lugar por 24 x 19.

Os mesmos times voltarão a campo no dia 8.

Final scores of the day at the Emirates Invitational 7s tournament at the @SevensStadium pic.twitter.com/n8KESAzBKp

Here are the final results of Day One of the Emirates Invitational 7s!

Click the link below for league tables and tomorrow’s fixtures @SevensStadium!https://t.co/ww4xwmEogx pic.twitter.com/XrJDQgU7HD

— Dubai Rugby Sevens (@Dubai7s) April 2, 2021