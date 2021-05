Tempo de leitura: 1 minuto

No dia 26 de junho, o Paraguai visitará o Brasil pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. O jogo será de vida ou morte: quem perder estará fora das Eliminatórias. No papel, o favoritismo é brasileiro, mas qual será a dificuldade do jogo ainda é uma dúvida importante. O Paraguai contou com atletas atuando pelo Olimpia, semifinalista da SLAR, e contará com um XV titular majoritariamente profissional.

O site Americas Rugby News elencou o possível XV do Paraguai para encarar o Brasil. Ao todo, poderão ser 13 atletas do Olimpia entre os 15 titulares, o que incluiria alguns atletas argentinos (os Gómez Vara) do Olimpia que já cumprem requisitos para serem naturalizados e jogarem pelos Yacarés. Seria possível os paraguaios irem a campo apenas com dois atletas de seu rugby de clubes amador em seu XV titular – porém, seriam o hooker e o scrum-half, peças importantes. O banco, no entanto, seguiria dependendo dos atletas do rugby de clubes, o que significaria um time com profundidade limitada de elenco. Ainda assim, os Yacarés deverão contar com atletas que tiveram bom desempenho ao longo da SLAR, prometendo um jogo duro.

- Continua depois da publicidade -

1 Martín Sitjar (Olimpia)

2 Lucas Otoño (CURDA)

3 Enrique Quinteros (Olímpia)

4 Mariano Garcete (Olímpia)

5 Carlos Plate (Olímpia)

6 Matías Gómez Vara (Olímpia)

7 Jerónimo Gómez Vara (Olímpia)

8 Marcos Riquelme (Olímpia)

9 Gonzalo Villalba Servin (Santa Clara)

10 Sebastián Urbieta (Olímpia)

11 Marcelo Matiauda (Olímpia)

12 Rodrigo Gómez Vara (Olímpia)

13 Diego Argaña (Olímpia)

14 Juan González (Olímpia)

15 Renato Cardona (Olímpia)