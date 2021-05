Tempo de leitura: 2 minutos

A tabela de jogos das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2023 ainda não foi confirmada oficialmente, por conta de dificuldades relacionadas à pandemia, mas entrevista recente com o treinador da Seleção Brasileira, Fernando Portugal, já sugeriu qual deve ser o provável calendário brasileiro nas Eliminatórias.

O elenco brasileiro ganhou duas semanas de folga, para se recuperar da sequência de 9 jogos em pouco mais de um mês pela SLAR. Os Tupis começarão a preparação para as Eliminatórias por volta na terceira semana deste mês.

Originalmente, a primeira fase das Eliminatórias teria uma quadrangular entre Brasil, Chile, Paraguai e Colômbia, mas tais disputas podem acabar simplificadas. A proposta agora é de ter o Brasil (26º no Ranking Mundial) encarando o Paraguai (46º) numa semifinal, enquanto o Chile (29º) enfrentaria a Colômbia (33º), na segunda metade de junho.

Os dois vencedores (possivelmente Brasil e Chile) duelariam entre si e depois enfrentariam o Uruguai em triangular final. Os jogos seriam em julho e definiriam os dois times sul-americanos que enfrentarão Estados Unidos e Canadá em novembro deste ano. A confirmação oficial deverá ocorrer nos próximos dias.

A comissão técnica do Brasil espera contar com os nomes brasileiros que estão no exterior – como “Nelson” Rebolo (que atua no New York, da Major League Rugby norte-americana), Matteo Dell’Acqua (do Valorugby Emilia, da Itália) e Lorenzo Massari (do Colorno, também da Itália) – bem como o Jardel Vettorato, que teve que deixar a SLAR no meio, mas que ainda poderá defender a seleção.