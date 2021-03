Tempo de leitura: 2 minutos

Com o fim do Six Nations e com a pausa no Rugby Europe Championship, o fã de rugby quer saber quando as seleções nacionais retornam. Nesse próximo fim de semana, dia 03 de abril, terá início o Six Nations Feminino, enquanto Dubai recebe seven-a-side (em breve a prévia dos dois eventos), mas, e as seleções masculinas de rugby XV?

Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023

- Continua depois da publicidade -

O próximo grande evento do XV masculino são as Eliminatórias. No fim de maio, a ação retorna na Europa, mas a maior parte dos jogos por lá serão em julho, que promete ser um mês intenso.

Junho será ainda o mês de Eliminatórias na América do Sul. Brasil, Chile, Colômbia e Paraguai se enfrentarão, com as datas ainda a serem oficialmente confirmadas. Em julho, os dois melhores encararão o Uruguai.

Lions e grandes amistosos internacionais

Se a COVID-19 estiver devidamente controlada em boa parte do mundo, a expectativa é que julho seja um super mês de grandes amistosos internacionais, com destaque para os confronto entre British and Irish Lions (a seleção dos melhores de Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda) e Springboks (a seleção sul-africana). Ambos ainda deverão se aquecer encarando o Japão.

Além desses duelos, são esperados confrontos em julho entre: Austrália e França, Nova Zelândia e Itália, Nova Zelândia e Fiji, Argentina e Geórgia, entre outros. Alguns jogos confirmados são (ainda podendo sofrer alterações):

26/06: Lions x Japão;

03/07 – Nova Zelândia x Itália;

03/07 – Austrália x França;

10/07 – Nova Zelândia x Itália;

10/07 – Austrália x França;

17/07 – Austrália x França;

17/07 – Estados Unidos x Inglaterra;

24/07 – África do Sul x Lions;

24/07 – Argentina x Gales;

24/07 – Canadá x Inglaterra;

31/07 – África do Sul x Lions;

31/07 – Argentina x Gales;

07/08 – Nova Zelândia x Fiji;

07/08 – Austrália x Japão;

07/08 – África do Sul x Lions;

07/08 – Argentina x Geórgia;

Rugby Championship ainda incerto

Normalmente, entre agosto e setembro, o Rugby Championship – torneio entre Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina – é disputado. Em 2020, o torneio foi adiado e perdeu os Springboks. Para 2021, ainda não há definições. Com a África do Sul tendo suas franquias migrando para o rugby europeu, algumas modificações poderão ocorrer no Championship.