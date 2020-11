Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O State of Origin teve seu campeão nesta quarta-feira! O maior evento do Rugby League (o rugby de 13 atletas) da Austrália, o State of Origin opõe anualmente as seleções dos estados de Queensland e New South Wales em séries de três jogos. Em 2020, a série estava empatada em 1 vitória para cada lado, mas Queensland ergueu a taça no jogo 3 ao vencer em casa, em Brisbane, por 20 x 14. Queensland não era campeão desde 2017 e ainda é o maior vencedor da taça, com agora 22 conquistas, contra 15 de NSW.

O jogo começou pegando fogo com Valentine Holmes marcando o primeiro try para os Maroons de Queensland logo aos 3′, mas James Tedesco marcou o try do empate dos Blues de New South Wales logo na sequência. Antes da pausa, Edrick Lee cravou o try que colocou os Maroons na frente.

Welcome to the #Origin DECIDER 🔥 QLD strike first through Val Holmes!. Game on! pic.twitter.com/EUHOpgsUQv — NRL (@NRL) November 18, 2020

This is CRAZY 😱 Who other than Teddy to score a try like this?!#Origin pic.twitter.com/qk4gCsS9jd — NRL (@NRL) November 18, 2020

HOLLYYYYY! What on earth?!? Big Edrick Lee is here to play 😤 QLD take the lead.#Origin pic.twitter.com/vXLI7j0GrP — NRL (@NRL) November 18, 2020



Na segunda etapa, o jogo seguiu emocionante, com Holmes chutando penal para os Maroons e Harry Grant marcando try que parecia decisivo para os anfitriões aos 62′. O veterano Daniel Tupou ainda deu esperanças aos Blues com try logo na sequência e Nathan Cleary chutou penal aos 72′ para os visitantes, mas a virada não aconteceu.

Antes, no sábado, foi a vez do State of Origin Feminino ganhar as atenções com Queensland também recuperando um título que não vinha desde 2014. 24 x 18 sobre NSW, com tries de Tamika Upton (2 vezes), Tarryn Aiken e Steph Hancock para as Maroons, enquanto Kezie Apps, Tiana Penitani, Filomina Hanisi e Botille Vette-Welsh fizeram os tries das Blues. Foi o 16º título de Queensland, contra 4 de NSW entre as mulheres.





State of Origin 2020

Queensland 20 x 14 New South Wales, em Brisbane – Masculino

Queensland 24 x 18 New South Wales, em Sunshine Coast – Feminino