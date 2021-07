Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Finalmente foi confirmado quando será o jogo entre Quênia (vice campeã africana) e Colômbia (campeã sul-americana) pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de XV feminino que rola no ano que vem na Nova Zelândia.

Os dois países duelarão no dia 25 de agosto, com mando queniano, em Nairóbi. Quem vencer avançará ao quadrangular final da Repescagem Mundial, na qual encarará Samoa, um time asiático e um europeu (ainda a serem conhecidos). Essa seria a vaga do Brasil, caso as Yaras tivessem ganho da Colômbia no ano passado.

O rugby XV feminino africano vem crescendo muito. Nesta quarta, ainda rolou o duelo entre Uganda e Zimbábue, com Uganda vencendo por 41 x 00. O jogo foi válido pelo qualificatório para Copa da África Feminina de 2022. O Quênia, aliás, foi derrotado por Madagascar (10 x 00 e 27 x 15) e não estará nas finais da próxima edição da competição, surpreendentemente.

Gana bate Argélia na última bola

Enquanto isso, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 (masculina), Gana venceu a Argélia por 22 x 20 nesta quarta, em duelo realizado em Uganda. Gana já havia sido derrotada por Uganda (53 x 12) e precisava vencer os argelinos, que debutavam, com seu primeiro jogo de Eliminatórias na história. A Argélia agora terá que vencer Uganda no fim de semana para poder avançar no lugar de Gana. Os argelinos chegaram a abrir 20 x 03, mas levaram a virada no segundo tempo, com o try do triunfo de Gana saindo aos 79′.





🇬🇭Gana 22 x 20 Argélia🇩🇿, em Kampala🇺🇬

Seleção J P Grupo A Namíbia 2 5 Costa do Marfim 2 5 Madagascar 2 5 Grupo B Senegal 2 8 Quênia 2 6 Zâmbia 2 0 Grupo C Uganda 1 5 Gana 2 4 Argélia 1 1 Grupo D* Burkina Faso 0 0 Tunísia 0 0 Zimbábue 0 0

Quartas de final (2022)



Jogo 1: 1º Grupo A x 2º Grupo D

Jogo 2: 1º Grupo B x 2º Grupo C

Jogo 3: 1º Grupo C x 2º Grupo B

Jogo 4: 1º Grupo D x 2º Grupo A



Semifinais:

Vencedor 1 x Vencedor 2

Vencedor 3 x Vencedor 4

XV feminino

🇺🇬Uganda 41 x 00 Zimbábue🇿🇼, em Kampala🇺🇬