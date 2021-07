Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 tiveram sequência neste fim de semana na África.

O Quênia se safou da eliminação prematura ao atropelar a Zâmbia por 45 x 08. O resultado classificou os quenianos às quartas de final e eliminou Zâmbia.

Já Uganda abriu sua participação na competição confirmando favoritismo contra Gana com vitória maiúscula por 53 x 12.

Por fim, no jogo mais complicado, Madagascar venceu a Costa do Marfim em parelhos 24 x 19, mas está eliminada por conta do bônus marfinense. Apesar da derrota, a Costa do Marfim avançou por conta de sua vitória anterior sobre a Namíbia que, por sua vez, já havia atropelado Madagascar.

Madagascar ainda foi a campo no XV feminino e foi derrotada por apenas 21 x 20 pelo Quênia. No agregado, no entanto, Madagascar levou a melhor, por ter vencido o jogo anterior.









🇺🇬Uganda 53 x 12 Gana🇬🇭, em Kampala🇺🇬

🇰🇪Quênia 45 x 08 Zâmbia🇿🇲, em Nairóbi🇰🇪

🇨🇮Costa do Marfim 19 x 24 Madagascar🇲🇬, em Abidjan🇨🇮

Seleção J P Grupo A Namíbia 2 5 Costa do Marfim 2 5 Madagascar 2 5 Grupo B Senegal 2 8 Quênia 2 6 Zâmbia 2 0 Grupo C Uganda 1 5 Argélia 0 0 Gana 1 0 Grupo D* Burkina Faso 0 0 Tunísia 0 0 Zimbábue 0 0

Quartas de final (2022)



Jogo 1: 1º Grupo A x 2º Grupo D

Jogo 2: 1º Grupo B x 2º Grupo C

Jogo 3: 1º Grupo C x 2º Grupo B

Jogo 4: 1º Grupo D x 2º Grupo A



Semifinais:

Vencedor 1 x Vencedor 2

Vencedor 3 x Vencedor 4

Próximos jogos

14/07 – 09h00 – 🇬🇭Gana x Argélia🇩🇿, em Kampala🇺🇬

18/07 – 09h00 – 🇺🇬Uganda x Argélia🇩🇿, em Kampala🇺🇬

18/07 – 🇿🇼Zimbábue x BurkinaFaso🇧🇫, em Harare🇿🇼

22/07 – 🇹🇳Tunísia x Burkina Faso🇧🇫, em Harare🇿🇼



26/07 – 🇿🇼Zimbábue x Tunísia🇹🇳, em Harare🇿🇼

Rugby XV Feminino

🇰🇪Quênia 21 x 20 Madagascar🇲🇬, em Nairóbi🇰🇪