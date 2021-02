Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Com o Six Nations atraindo as atenções na Europa, o Top 14 francês não teve rodada completa, mas optou por realizar quatro jogos que tinham sido adiado no ano passado. Dois jogos pela parte de cima da tabela e dois pela parte de baixo.

Na parte de cima, Clermont e Lyon duelaram, em jogo crucial por um lugar no G6 (já que 6 times avançarão ao mata-mata). A vitória foi do Clermont por 26 x 18, em jogo apenas 2 tries, de Naqalevu e Barraque para os amarelos. O Lyon parou na defesa amarela e somou apenas com penais.



Já em Paris, o Racing recebeu o La Rochelle, em duelo entre terceiro e segundo colocados, respectivamente. A vitória foi do time da casa, que se igualou ao La Rochelle na classificação. Jogaço de 26 x 22, com o La Rochelle marcando nada menos que 4 tries, conta apenas 2 do Racing. Porém, o dia ruim de Ihaia West nos chutes custou a vitória ao La Rochelle. Quando Martin Alonso marcou o quarto try, a convesão errada privou o La Rochelle da virada aos 66′. E, no fim, Gilbert chutou seu 4º penal para dar o triunfo ao Racing.



Na parte de baixo, o Montpellier finalmente deixou a zona de rebaixamento ao derrotar o Stade Français por 31 x 06, naquele que foi o melhor jogo do Montpellier na temporada. Vincent Martin foi o nome do jogo com 2 tries, enquanto Cobus Reinach marcou o outro.



Por fim, o Castres derrotou o Bayonne em jogo crucial contra a rabeira, jogando o Bayonne para o penúltimo lugar. 31 x 21, em 4 tries a 3 para o Castres, que sobreviveu no segundo tempo após ter um cartão vermelho. Pieterse marcou o try crucial para o CO.





Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 15 52 La Rochelle La Rochelle 15 50 Racing Nanterre (Paris) 16 50 Clermont Clermont-Ferrand 16 45 Bordeaux-Bègles Bordeaux 16 43 Toulon Toulon 15 43 Lyon Lyon 16 39 Stade Français Paris 16 38 Brive Brive-la-Gaillarde 16 34 Castres Castres 16 33 Pau Pau 16 30 Montpellier Montpellier 16 26 Bayonne Bayonne 14 22 Agen Agen 16 2

