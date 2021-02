Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A espera do Six Nations o Top 14 teve uma rodada reduzida, com os líderes Toulouse (1º) e La Rochelle (2º) descansando, em campo uma rodada muito emocionante. O Racing (3º) bateu fora de casa o combalido Montpellier (13º) e se consolidada na terceira colocação. Na luta pela classificação uma rodada de surpresas com a vitória do Bordeaux (4º) fora de casa diante do Clermont (6º) e a derrota do Toulon (7º) para o Brive (9) fora de casa.

O Montpellier continua a afundar, agora batido em casa pelo Racing por 24 a 22, acumulando a sexta derrota em casa na temporada, o time de Paris por outro lado conquista a sexta vitória longe da cidade luz e se consolidada na terceira posição, mesmo que ainda longe dos líderes. O jogo foi tecnicamente fraco com muitos chutes e duas equipes indisciplinadas, os visitantes assumiram a liderança faltando apenas dois minutos em um penal conquistado a partir de um scrum. O Racing não jogou bem, cometendo muitos erros no ataque e na defesa, o Montpellier, porém é incapaz de aproveitar os erros do adversário deixando de pontuar nos momentos chave da partida.

- Continua depois da publicidade -

O Clermont recebeu o Bordeaux para uma partida emocionante, que terminou com o time da terra dos vinhos conquistando a segunda vitória seguida fora de casa, dessa vez por 37 a 36. A partida foi bem jogada, tendo um final épico quando aos 48’ o centro reserva Nathanael Hulleu colocou a bola no chão encerrando o jogo e dando a vitória para os visitantes. O resultado embola a luta por uma vaga nas finais com o Bordeaux assumindo a quarta posição.

O Toulon perdeu uma chance importante de se aproximar dos líderes, batido fora de casa pelo Brive por 25 a 23. A equipe do Brive acumula a sexta vitória em sete jogos, afastando de vez o perigo do rebaixamento, o time parece ter encontrado a formula vencedora ao apostar em um jogo físico muito duro no contato. O Toulon sofre um choque de realidade, vencedor das quatro das ultimas cinco partidas muitos viam o renascimento do time que dominou a Europa, nesse final de semana porem a equipe não conseguiu fazer valer sue elenco estrelado, dominado do começo ao fim, se aproximando no placar apenas nos minutos finais devido a uma distração do Brive.

A situação do Castres (11º) continua a piorar. O time viajou para Paris enfrentar o Stade Français (8º), que fez uma das piores aparições da temporada, e mesmo assim saiu derrotado sem fazer tries perdendo por 29 a 9. O time da cidade luz fez o mínimo necessário acumulando o ponto bônus ofensivo graças ao talento do terceira linha Sekou Macalou, promessa da seleção francesa que volta de lesão e saiu do banco para anotar dois tries. O resultado traz ânimo para os parisienses que se beneficiam do resultado ruim dos adversários para subir na tabela.

O Lyon (7º) foi outro que deixou escapar pontos importantes perdendo em casa para a Section Paloise (10º) por 18 a 17. Uma partida muito tática, com as equipes apostando sempre nos chutes e buscando jogar no campo do adversário, teve nos visitantes o time mais pragmático, que mesmo sem colocar a bola no chão soube aproveitar as oportunidades anotando seis penais. A Section Paloise, vem tendo uma temporada de altos e baixos e depois de flertar com as ultimas posições o time reencontrou o bom rugby.

Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Montpellier 22 x 24 Racing

Clermont 36 x 37 Bordeaux

Brive 25 x 23 Toulon

Lyon 17 x 18 Pau

Stade Fraçais 29 x 9 Castres

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 15 52 La Rochelle La Rochelle 14 49 Racing Nanterre (Paris) 15 46 Bordeaux-Bègles Bordeaux 16 43 Toulon Toulon 15 43 Clermont Clermont-Ferrand 15 41 Lyon Lyon 15 39 Stade Français Paris 15 39 Brive Brive-la-Gaillarde 16 34 Pau Pau 16 30 Castres Castres 16 29 Bayonne Bayonne 14 22 Montpellier Montpellier 15 22 Agen Agen 16 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;