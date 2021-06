Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Top 14 francês, a liga mais rica do mundo, viveu o início de seu mata-mata com a fase das barrages, as repescagens pelas semifinais. O Racing venceu o clássico de Paris contra o Stade Français por 38 x 21 e se garantiu na semifinal contra o La Rochelle. Já o Bordeaux despachou o Clermont por 25 x 16 e agora enfrentará o rival Toulouse.

A ação das repescagens começou na sexta com um verdadeiro atropelo em jogo de rivalidade. O Racing teve um começo avassalador contra o Stade Français, chegando a abrir 28 x 00 com tries de Fickou, Thomas, Machenaud e Zebo, em dia que sua linha esteve imparável. O Stade Français teve dois amarelos seguidos, defendendo o segundo tempo com 13 jogadores antes da pausa. O segundo tempo largou com outro try do Racing, de Kolingar, mas quem acabou por ditar o ritmo do restante do duelo foi o Stade Français, que fez 3 tries de honra, com Naivalu, Macalou e Nayacalevu, ainda que sem chegar a por em risco o triunfo do Racing.

Já no sábado foi a vez do Bordeaux brilhar em vitória por 25 x 16 sobre o Clermont. No entanto, foi o time amarelo que largou na frente, com try logo aos 7′ de Penaud. Porém, o Clermont pecou pela indisciplina, viu Jalibert responder na base dos penais e Maynadier, antes da pausa, fez o try que deu a frente ao Bordeaux, 13 x 07. O segundo tempo começou com o Clermont reagindo com 2 penais chutados por Morgan Parra, mas o jogo de contato seguiu favorável ao Bordeaux e Jalibert seguiu perfeito, assegurando mais 4 penais para o Bordeaux assegurar a vitória.





Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Repescagem para as semifinais (Barrages):

Racing 38 x 21 Stade Français, em Paris

Bordeaux 25 x 16 Clermont, em Bordeaux

Semifinais

18/06 – La Rochelle x Racing, em La Rochelle

19/06 – Toulouse x Bordeaux, em Toulouse