A Heineken Champions Cup, a Copa Europeia de Clubes, tem mais ação nesse sábado, com as duas semifinais da temporada 2019-20 rolando. Primeiro, duelarão em Paris os franceses do Racing e os ingleses do Saracens, ao passo que na Inglaterra, na sequência, o Exeter Chief receberá os franceses do Toulouse. Quem se garantirá na final?

Transmissão apenas pela epcrugby.tv

Quem vencerá nas semifinais da Heineken Champions Cup europeia nesse sábado? São dois jogos: 🇫🇷Racing x Saracens🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 e 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Exeter x Toulouse🇫🇷! @ChampionsCup — Portal do Rugby (@portaldorugby) September 24, 2020



Racing contra Saracens, as capitais em colisão

Paris contra Londres, Racing contra Saracens. O duelo opõe as capitais de França e Inglaterra e já foi inclusive duelo de final da Heineken Champions Cup, quando os Saracens venceram o título de 2016. Agora, de um lado, o Racing é o líder do Top 14 francês e está em alta. Do outro lado, o Saracens ainda tem um dos melhores elencos da Europa, mas foi rebaixado na Premiership, desceu ao inferno, e agora vai renascendo em busca do único título que ele ainda pode vencer.

Os dois clubes duelaram na fase de grupos da competição, com o Racing vencendo em casa por 30 x 10, mas com o Saracens triunfando no segundo embate por 27 x 24. O Racing tem a vantagem do mando e conta com uma linha forte, com a camisa 10 com Finn Russell, jogando ao lado do competente scrum-half Iribaren. Juan Imhoff, Virimi Vakatawa e Simon Zebo ainda formam um fundo muito efetivo. Do lado inglês, Owen Farrell seguirá suspenso, com Alex Goode de abertura. No fundo, Elliot Daly será perigoso nos chutes com a camisa 15, mas o grande destaque dos Sarries está no pack, que conta com os irmãos Vunipola, Maro Itoje e Jamie George. Certamente o melhor pack da Europa. O Racing, no entanto, também tem forwards competentes, como Camille Chat, Wenceslas Lauret ou Ben Arous. O desafio do Racing será neutralizar o breakdown dos Saracens, ao passo que os londrinos buscarão negar ao máximo a posse de bola a Russell.

Exeter e Toulouse: A nova potência e o velho gigante

No outro duelo, Exeter Chiefs e Toulouse se encontrarão pela primeira vez na história. O Exeter Chiefs busca chegar à sua primeira final continental e, apesar de ser hoje o melhor time da Premiership inglesa, poderá sofrer pela inexperiência. Por outro lado, o Toulouse é o maior campeão da Heineken Champions Cup, com 4 títulos – o último, no entanto, foi em 2010. O Toulouse se reergueu do jejum de título sendo campeão do Top 14 francês em 2019 e é dono de um dos melhores elencos europeus.

Os dois times chegam à semifinal após vitórias consistentes nas quartas. O Toulouse foi o que mais impressionou e conta talvez com a melhor linha da Europa, de Dupont, Ntamack, Ramos, Huget, Guitoune e Kolbe. O Exeter, por outro lado, tem um pack extremamente coeso e é uma das melhores defesas europeias, com nomes como Jonny Gray, Sam Simmonds e Luck Cowan-Dickie em grande fase no pack. Na linha, os Chiefs também contam com nomes muito competentes, como Nowell e o fullback Stuart Hogg, ao passo que o Toulouse tem igualmente um pack de alto nível, liderado pelo ex All Black Jerome Kaino e reforçado pelo Wallaby Rory Arnold. No saldo, o Toulouse impressiona mais nome a nome, mas o conjunto do Exeter tem desempenho impressionante.

Challenge Cup também definirá finalistas

A segunda copa europeia, a Challenge Cup, também viverá suas semifinais. Na sexta, o Bristol Bears, da Inglaterra, receberá o poderoso Bordeaux, da França. Enquanto os Bears estão em ascensão no cenário inglês (apenas dos tropeços recentes), o Bordeaux vinha se provando o melhor time da França antes da pandemia. Duas equipes em alta e sem tradição nas fases finais dos torneios europeus. É Radradra do lado dos Bristol e Santiago Cordero do lado do Bordeaux. Jogo aberto.

No sábado, o Toulon, da França, liderado pelo italiano Sergio Parisse e munido do argentino Facundo Isa, buscar quebrar seu jejum de títulos (que vem desde 2015) ao receber os ingleses do Leicester Tigers, de Ben Youngs e George Ford, que avançou às semifinais pelo W. O. do Castres causado pelo COVID-19. O Toulon é favorito, por viver fase muito melhor que a dos Tigers, em crise.







Heineken Champions Cup – Copa Europeia de Clubes 2019-20

*Horários de Brasília

Semifinais

Dia 26/09 – 09h00 – Racing (França) x Saracens (Inglaterra), em Paris – EPCRUGBY TV AO VIVO

Árbitro: Nigel Owens (Gales)

Dia 26/09 – 11h30 – Exeter Chiefs (Inglaterra) x Toulouse (França), em Exeter – EPCRUGBY TV AO VIVO

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)

Challenge Cup – 2ª Copa Europeia de Clubes 2019-20

*Horários de Brasília

Semifinais

Dia 25/09 – 15h45 – Bristol Bears (Inglaterra) x Bordeaux (França), em Bristol – EPCRUGBY TV AO VIVO

Árbitro: Frank Murphy (Irlanda)

Dia 26/09 – 16h00 – Toulon (França) x Leicester Tigers (Inglaterra), em Toulon – EPCRUGBY TV AO VIVO

Árbitro: Mike Adamson (Escócia)