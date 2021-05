Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A temporada europeia está chegando ao final e para as equipes francesas atenções estão no Top 14, que tem apenas uma rodada para ser disputada, com muita coisa em aberto. Os finalistas europeus Toulouse (1º) e La Rochelle (2º) continuam na frente na luta pelas 2 vagas diretas nas semifinais, após vencerem em casa Clermont (5º) e Pau (13º), respectivamente. Toulouse e La Rochelle fecharam o fim de semana empatados na liderança com 77 pontos, enquanto o Racing (3º) reassumiu a terceira posição e já está matematicamente no mata-mata. O Racing aproveitou a derrota do Bordeaux (4º), também já classificado. As 2 últimas vagas no mata-mata ficarão entre Clermont (5), Toulon (6º), Stade Français (7º) e Castres (8º), separados por apenas 3 pontos. O Lyon (9º), por sua vez, lamentou derrota para o Stade Français e já não pode mais alcançar as finais.

O líder Toulouse não é campeão europeu por acaso. O gigante occitano conquistou uma vitória importante em casa diante do Clermont por 37 a 28. Os amarelos começaram melhor abrindo o placar em um try do ponta Damian Penaud, o qualidade dos occitanos porém acabou por decidir o jogo. O Resultado mantém o Toulouse na liderança, mesmo que empatado com o La Rochelle enquanto o Clermont perde pontos importantes e terá de lutar a até o final por uma vaga nas finais.



O La Rochelle não se deixou abalar pela derrota na final europeia e atropelou em casa o Pau por 51 a 27. Os sete tries deram a equipe um importante ponto bônus ofensivo que garantiu a liderança da competição empatado com o Toulouse. O Pau continua na penúltima posição e com sérias chances de jogar a repescagem de rebaixamento contra o vice campeão da 2ª divisão.



O Racing não teve dificuldades para bater fora de casa o Agen por 54 a 14. O resultado mantém os parisienses a quatro pontos dos líderes sonhando com a segunda colocação e uma vaga direto nas semifinais. O Agen segue com apenas dois pontos em 25 jogos, uma campanha que entrará para a história da França como a pior da primeira divisão. Porém, destaque para o colombiano Andrés Zafra, autor de um dos tries do Agen.



O Toulon (6º) conquistou uma vitória fundamental em casa diante do Bordeuax (4º) por 25 a 19. O os visitantes começara melhor graças à indisciplina dos donos da casa, que cederam diversos penais e foram para o intervalo vencendo por 9 a 11. Na segunda etapa foi a vez do Toulon que dominou o jogo graças principalmente a precisão do abertura Louis Carbonel que anotou 21 pontos nos chutes. O resultado mantém o time da Provença na luta por uma vaga nas finais. O time da terra dos vinhos fica na quarta colocação e perde uma oportunidade importante de se aproximar dos líderes, mas se classifica matematicamente para as finais.



A temporada do Lyon (9º) chegou ao fim em Paris nesse final de semana, os Lobos foram batidos fora de casa 46 a 27 pelo Stade Français (7º). Os visitantes sofreram por causa da indisciplina, cedendo muitos penais para a equipe da capital, que jogando um rugby pragmático soube aproveitar as oportunidades. O Lyon não tem mais chances e começa a pensar na próxima temporada. Na sétima posição, empatado com o sexto colocado Toulon, o time da cidade luz vai lutar até a ultima rodada por uma vaga nas finais.



Jogando fora de casa o Castres (8º) bateu (11º) o Brive por 33 a 28 em um resultado bom para os dois times. Os donos da casa lutaram muito, e apesar da derrota conquistaram um ponto bônus defensivo que garantiu a equipe na primeira divisão na próxima temporada. A vitória mantém o Castres na oitava posição e ainda sonhando com uma vaga nas finais.



O Montpellier (10º) celebrou uma temporada de alto e baixos, que teve a equipe vencendo a Challenge Cup, mas com uma atuação medíocre no Top 14, batendo em casa o Bayonne (12º) por 23 a 19 . O jogo, que não foi dos melhores, garantiu aos bascos o ponto bônus defensivo colocando o time a cinco pontos do Pau e apenas um ponto da manutenção na primeira divisão.



Gigantes Perpignan e Biarritz decidirão a Pro D2

- Continua depois da publicidade -

Por fim, a França ainda viveu um super domingo de semifinais da Pro D2, sua segunda divisão. A grande final, valendo promoção ao Top 14, será entre dois gigantes: Perpignan, o clube catalão, e Biarritz, gigante basco. O Perpignan, do ex capitão dos Jaguares argentino Jerónimo de la Fuente, derrotou o Oyonnax por 27 x 15, em jogo de 4 tries sem resposta. Já o Biarritz, liderado pelo inglês Steffon Artmitage, venceu duelo dramático contra o Vannes, do argentino Rodrigo Bruni, por 34 x 33. Os bascos viraram o placar com try de Stark já com o tempo esgotado. No currículo, o Perpignan tem 7 títulos franceses (o último em 2009) e um vice campeonato da Champions Cup europeia (2003), ao passo que o Biarritz tem 5 títulos franceses (o último em 2006) e também foi vice campeão da europeu, duas vezes, em 2006 e 2010. Quem vencer a final será promovido ao Top 14 e quem perder fará a repescagem contra o 13º colocado do Top 14 (Pau ou Bayonne).





Narbonne e Bourg-en-Bresse voltam

Por sua vez, a terceira divisão francesa também viveu suas semifinais e definiu seus dois promovidos à Pro D2, que substituirão os rebaixados Valence Romans e Angoulême. São eles o Bourg-en-Bresse, que derrotou por o Albi (ex clube dos irmãos Sancery, do Brasil) por 36 x 16, e o Narbonne (bicampeão francês, em 1936 e 1979), que venceu jogo dramático contra o Nice por 12 x 09.



Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Stade Français 46 x 27 Lyon

Toulon 25 x 19 Bordeaux

Montpellier 23 x 19 Bayonne

La Rochelle 51 x 27 Section Paloise

Brive 28 x 22 Castres

Agen 14 x 54 Racing

Toulouse 36 x 27 Clermont

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 25 77 La Rochelle La Rochelle 25 77 Racing Nanterre (Paris) 25 73 Bordeaux-Bègles Bordeaux 25 72 Clermont Clermont-Ferrand 25 67 Toulon Toulon 25 66 Stade Français Paris 25 66 Castres Castres 25 64 Lyon Lyon 25 60 Montpellier # Montpellier 25 54 Brive Brive-la-Gaillarde 25 51 Bayonne Bayonne 25 45 Pau Pau 25 41 Agen Agen 25 02

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- Os 8 primeiros colocados se classificarão à Heineken Champions Cup europeia de 2021-22;



# O Montpellier foi campeão da Challenge Cup 2020-21 e, por isso, já tem vaga garantida na Heineken Champions Cup de 2021-22. Caso o Montpellier não termine entre os 8 primeiros colocados do Top 14 2020-21, apenas os 7 primeiros colocados se classificarão à Heineken Champions Cup de 2021-22.