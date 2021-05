Tempo de leitura: 1 minuto

A organização da Rainbow Cup confirmou hoje que deverá organizar uma final entre o campeão do grupo sul-africano e o campeão do grupo europeu (formado por times irlandeses, escoceses, galeses e italianos).

A Rainbow Cup nasceu com o intuito de promover uma transição para a introdução dos quatro grandes times sul-africanos ao futuro PRO16, que começará no segundo semestre, além de promover ação de qualidade para os atletas da África do Sul que enfrentarão os British and Irish Lions em julho. No entanto, a pandemia obrigou a separação dos sul-africanos na competição.

A data estipulada para a final entre um europeu e um sul-africano é 19 de junho numa cidade europeia.

Grupo Europeu

Clube Cidade País Jogos Pontos Munster Limerick/Cork Irlanda 2 9 Benetton Treviso Treviso Itália 2 9 Dragons Newport Gales 2 5 Ospreys Swansea Gales 2 5 Leinster Dublin Irlanda 2 5 Scarlets Llanelli Gales 2 5 Glasgow Warriors Glasgow Escócia 2 5 Connacht Galway Irlanda 2 5 Edinburgh Edimburgo Escócia 2 4 Cardiff Blues Cardiff Gales 2 4 Ulster Belfast Irlanda 2 2 Zebre Parma Itália 2 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final

Grupo Sul-Africano

Clube País Cidade Jogos Pontos Sharks África do Sul Durban 2 10 Bulls África do Sul Pretória 2 8 Stormers África do Sul Cidade do Cabo 2 2 Lions África do Sul Joanesburgo 2 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;