O PRO14 se encerra nesse fim de semana, mas os times de Irlanda, Gales, Escócia e Itália já se preparam para uma nova competição a partir de abri: a Rainbow Cup, com os europeus dando as boas vindas aos 4 times sul-africanos (Lions, Bulls, Sharks e Stormers) que migraram do Super Rugby para o futuro PRO16.

A Rainbow Cup está marcada para começar no dia 24 de abril. A competição contará com os 16 times que jogarão a partir do segundo semestre o PRO16. Na Rainbow Cup, cada time fará 6 jogos, sendo 3 dérbis nacionais e 3 jogos contra times de outros países, com os dois primeiros colocados fazendo a grande final da competição no dia 19 de junho.

Isto é, os 4 sul-africanos se enfrentarão 1 vez, nas 3 primeiras rodadas. Os 4 irlandeses (Leinster, Munster, Ulster e Connacht) também se enfrentarão 1 vez e os Gales (Ospreys, Scarlets, Cardiff e Dragons) igualmente se enfrentarão 1 vez. Já os 2 escoceses (Glasgow e Edinburgh) e os 2 italianos (Benetton e Zebre) duelarão entre si.

As 3 primeiras rodadas já foram anunciadas, faltando ainda serem conhecidos os duelos das rodadas 4, 5 e 6 (que terão os jogos entre times de países diferentes).

24/04 – Bulls v Lions

24/04 – Stormers v Sharks

24/04 – Ulster v Connacht

24/04 – Leinster v Munster

24/04 – Benetton v Glasgow Warriors

24/04 – Edinburgh v Zebre

24/04 – Ospreys v Cardiff Blues

24/04 – Dragons v Scarlets

01/05 – Stormers v Bulls

01/05 – Sharks v Lions



08/05 – Connacht v Leinster

08/05 -Munster v Ulster

08/05 -Zebre v Benetton

08/05 -Glasgow Warriors v Edinburgh

08/05 -Cardiff Blues v Dragons

08/05 – Scarlets v Ospreys

08/05 -Bulls v Sharks

08/05 – Lions v Stormers

15/05 – Munster v Connacht

15/05 – Leinster v Ulster

15/05 – Benetton v Zebre

15/05 – Edinburgh v Glasgow Warriors

15/05 – Scarlets v Cardiff Blues

15/05 – Dragons v Ospreys

Clube País Cidade Benetton Treviso Itália Treviso Bulls África do Sul Pretória Cardiff Blues Gales Cardiff Connacht Irlanda Galway Dragons Gales Newport Edinburgh Escócia Edimburgo Glasgow Warriors Escócia Glasgow Leinster Irlanda Dublin Lions África do Sul Joanesburgo Munster Irlanda Limerick/Cork Ospreys Gales Swansea Scarlets Gales Llanelli Sharks África do Sul Durban Stormers África do Sul Cidade do Cabo Ulster Irlanda Belfast Zebre Itália Parma

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final