ARTIGO COM VÍDEO – Nesta sexta-feira, o Super Rugby AU australiano viveu o dérbi das duas maiores cidade do país, Melbourne (Rebels) e Sydney (Waratahs). A situação dos Waratahs segue preocupante após a 4ª derrota sem bônus consecutiva. 33 x 14 para os Rebels, que vão buscando encostar nos ponteiros. Terceiro colocado, o Melbourne Rebels celebrou seu primeiro jogo em Melbourne desde o começo da pandemia, uma vez que o lockdown impediu jogos na cidades durante o Super Rugby AU de 2020.



Os Rebels começaram fortes, com Lachlan Anderson marcando o primeiro try aos 13′. Foi um jogo absolutamente dominante dos donos da casa, que arrancaram ainda 3 penais na primeira etapa e foram ao intervalo marcando antes mais um try, com Matt Toomua, em verdadeira pintura, com direito a dummy e chapéu na defesa.

No segundo tempo, no entanto, o ritmo dos Rebels caiu e isso lhes custou o bônus. Os Waratahs dominaram posse de bolo e território, mas foram incapazes de pontuarem. Foi somente aos 67′ que Uelese marcou o terceiro try dos anfitriões, em maul, garantindo provisoriamente o bônus aos Rebels. No entanto, no fim dos jogo, o time de Melbourne teve um apagão e deixou os Waratahs marcarem seus pontos de honra com 2 tries seguidos, aos 77′, com Jeremy Williams, em bela troca de passes, e aos 81′, com Maddocks, negando o bônus aos donos da casa.

Na semana que vem, os Rebels descansarão, enquanto o Waratahs enfrentarão seu grande rival, o Reds.

33 14

Rebels 33 x 14 Waratahs, em Melbourne

Rebels

Tries: Anderson, Toomua e Uelese

Conversões: Toomua (2) e Hodge (1)

Penais: Toomua (3) e Hodge (1)

15 Tom Pincus, 14 Lachie Anderson, 13 Stacey Ili, 12 Reece Hodge, 11 Marika Koroibete, 10 Matt To’omua (c), 9 Joe Powell, 8 Michael Wells, 7 Richard Hardwick, 6 Joshua Kemeny, 5 Trevor Hosea, 4 Steve Cummins, 3 Pone Faamausili 2 James Hanson, 1 Cabous Eloff;

Suplentes: 16 Jordan Uelese, 17 Matt Gibbon, 18 Lucio Sordoni, 19 Tom Nowlan, 20 Rob Leota, 21 James Tuttle, 22 Glen Vaihu, 23 Frank Lomani;

Waratahs

Tries: Williams e Maddocks

Conversões: Edmed (2)

15 Mark Nawaqanitawase, 14 Jack Maddocks, 13 Alex Newsome (c), 12 Tepai Moeroa, 11 James Ramm, 10 Will Harrison, 9 Jack Grant, 8 Jack Dempsey, 7 Carlo Tizzano, 6 Lachie Swinton, 5 Sam Caird, 4 Hugh Sinclair, 3 Tetera Faulkner, 2 David Porecki, 1 Harry Johnson-Holmes;

Suplentes: 16 Tom Horton, 17 George Francis, 18 Darcy Breen, 19 Sam Wykes, 20 Jeremy Williams, 21 Henry Robertson, 22 Tane Edmed, 23 Lalakai Foketi;

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 4 15 Reds Brisbane 3 13 Rebels Melbourne 4 10 Force Perth 3 5 Waratahs Sydney 4 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



