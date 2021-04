Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Na Austrália, o Super Rugby AU está dominado por dois times: Brumbies e Reds. Neste sábado, os Reds, já classificados ao mata-mata, retomaram a liderança da competição ao atropelarem fora de casa os Rebels por 44 x 19. Apesar da derrota, o time de Melbourne segue na 3ª posição.



Em questão de apenas 17′, os Reds chegaram a 3 tries, em início avassalador. O primeira linha Taniela Tupou rompeu para 2 tries, enquanto o centro Paisami correu para outro. Entretanto, os Rebels reagiram com tries de Lomani e Hodge ainda no primeiro tempo, apimentando a disputa.

Foi apenas no segundo tempo que os Reds se impuseram de vez, com tries de McReight e Campbell. Os Rebels ainda esboçaram algo com try de Wells, mas Flook deu números finais ao triunfo do time de Queensland.

A próxima rodada será crucial para os dois times. Os Rebels defenderão o terceiro lugar diante do Force e os Reds defenderão a liderança contra os Brumbies.

19 44

Rebels 19 x 44 Reds, em Melbourne

Rebels

Tries: Lomani, Hodge e Wells

Conversões: Toomua (2)

15 Tom Pincus, 14 Frank Lomani, 13 Stacey Ili, 12 Reece Hodge, 11 Marika Koroibete, 10 Matt To’omua (c), 9 Joe Powell, 8 Michael Wells, 7 Richard Hardwick, 6 Joshua Kemeny, 5 Trevor Hosea, 4 Steve Cummins, 3 Pone Fa’amausili, 2 Jordan Uelese, 1 Cabous Eloff;

Suplentes: 16 James Hanson, 17 Matt Gibbon, 18 Albert Anae, 19 Tom Nowlan, 20 Rob Leota, 21 James Tuttle, 22 Lewis Holland, 23 Jeral Skelton;

Reds

Tries: Tupou (2), Paisami, McReight, Campbell e Flook

Conversões: O’Connors (4)

Penais: O’Connors (2)

15 Bryce Hegarty, 14 Jordan Petaia, 13 Hunter Paisami, 12 Hamish Stewart, 11 Jock Campbell, 10 James O’Connor (c), 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Ryan Smith, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Feao Fotuaika;

Suplentes: 16 Alex Mafi, 17 Richie Asiata, 18 Zane Nonggorr, 19 Angus Blyth, 20 Seru Uru, 21 Kalani Thomas, 22 Josh Flook, 23 Filipo Daugunu;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 6 28 Brumbies Canberra 6 24 Rebels Melbourne 5 10 Force Perth 5 6 Waratahs Sydney 6 1

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



