ARTIGO COM VÍDEO – A Austrália viveu hoje seu grande clássico, NSW Waratahs contra Queensland Reds, em Sydney. No entanto, o jogo já viveu momentos melhores. Em 2021, os Waratahs vivem momentos para serem esquecidos e são o único time sem vitórias no Super Rugby AU. Não deu outra: os Reds atropelaram por 46 x 14 para retomarem a liderança da competição australiana.

Foi um passeio do início ao fim, com direito a 3 tries só no primeiro tempo para os Reds e sem resposta. Os Waratahs abriram o placar com Harrison chutando 2 penais, mas o primeiro try dos Reds saiu aos 13′ com o scrum-half McDermot em corrida inteligente após scrum. Aos 29′, foi a vez de Salakaia-Loto marcou o segundo try, a partir de maul, finalizando na ponta após a fase. Harrison ainda chutou mais um penal para os donos da casa, mas, aos 40′, veio o terceiro try, com Daugunu apanhando chute cruzado de James O’Connor.

No segundo tempo, Taniela Tupou marcou o quarto try dos Reds, com o pilar aparecendo na ponta, mas os Waratahs chegaram a esboçar a reação com try do oitavo Will Harris. Durou pouco a esperança. O pack do Reds seguiu muito superior e o hooker Alex Mafi foi condecorado com um incrível hat-trick (3 tries) no quarto final do jogo, com dois tries der maul e um último rompendo como primeiro recebedor. 46 x 14 e mais dor de cabeça em Sydney.

Os Reds encaram na próxima semana os Rebels, ao passo que os Waratahs duelam com os Brumbies.

Waratahs 14 x 46 Reds, em Sydney

Waratahs

Try: Harris

Penais: Harrison (3)

15 Jack Maddocks, 14 Alex Newsome (c), 13 Lalakai Foketi, 12 Izaia Perese, 11 James Ramm, 10 Will Harrison, 9 Jack Grant, 8 Will Harris, 7 Carlo Tizzano, 6 Hugh Sinclair, 5 Sam Caird, 4 Sam Wykes, 3 Tetara Faulkner, 2 David Porecki, 1 Harry Johnson-Holmes;

Suplentes: 16 Tom Horton, 17 Angus Bell, 18 Darcy Breen, 19 Jeremy Williams, 20 Max Douglas, 21 Henry Robertson, 22 Tane Edmed, 23 Mark Nawaqanitawase;

Reds

Tries: Mafi (3), McDermott, Salakaia-Loto, Daugunu e Tupou

Conversões: O’Connor (2) e Hegarty (2)

Penais: O’Connor (1)

15 Jock Campbell, 14 Suliasi Vunivalu, 13 Jordan Petaia, 12 Hunter Paisami, 11 Filipo Daugunu, 10 James O’Connor (c), 9 Tate McDermott, 8 Seru Uru, 7 Fraser McReight, 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Ryan Smith, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Dane Zander;

Suplentes: 16 Alex Mafi, 17 Richie Asiata, 18 Zane Nonggorr, 19 Harry Wilson, 20 Sam Wallis, 21 Kalani Thomas, 22 Hamish Stewart, 23 Bryce Hegarty;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 5 23 Brumbies Canberra 5 20 Rebels Melbourne 4 10 Force Perth 5 6 Waratahs Sydney 5 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



