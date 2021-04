Tempo de leitura: 4 minutos

O Super Rugby Aotearoa (Nova Zelândia) e o Super Rugby AU (Austrália) estão entrando na reta final de suas fases de classificação, com as últimas rodadas sendo eletrizantes na busca pelas vagas nos mata-matas. Todos os jogos estarão no Watch ESPN.

Na Nova Zelândia, o jogo de sábado opõe o terceiro colocado Highlanders e o quarto colocado Chiefs, em duelo direto para as pretensões de ambos de alcançarem o segundo lugar, uma vez que apenas os 2 primeiros colocados farão a grande final. Com isso, com os ‘Landers 6 pontos abaixo dos Blues e com os Chiefs 7 abaixo, vencer é obrigatório para os dois lados. Os Highlanders têm o favoritismo após brilhante vitória sobre os Crusaders e estão completos, liderados por Aaron Smith, ao passo que os Chiefs lamentaram a perda de Sam Cane por lesão

No jogo de domingo, os Hurricanes – que estão na lanterna – receberão o líder Crusaders, que busca retomar o curso das vitórias. Para os ‘Canes, a vitória é obrigatória para ainda sonharem com algo na competição, ao passo que para os ‘Saders o triunfo poderá significar classificação antecipada à final, caso os Highlanders vençam sem bônus o jogo anterior.

Já na Austrália a ação começa já na sexta com Rebels (3º colocado) versus Force (4º). No Super Rugby AU, 3 times avançam às finais, com o 2º colocado duelando com o 3º por vaga na final. Com isso, o duelo entre Rebels e Force tem ares de decisão. O Force, se vencer, assume o 3º posto, ao passo que os Rebels, em caso de vitória, praticamente garantirão a classificação.

Por fim, no sábado, a Austrália viverá o jogo mais aguardado do momento entre o líder e o vice líder, Reds e Brumbies, já classificados. Na prática, a partida valerá a definição de quem se garantirá diretamente na grande final. Os Reds, liderados por James O’Connor, estão com tudo, mostrando um rugby aberto e envolvente do melhor, liderando estatísticas de clean breaks, metros corridos e offloads, ao passo que os Brumbies, do capitão Allan Alaalatoa e do scrum-half Nic White, é um time que gosta mais do contato físico e do jogo a partir das formações. Os Brumbies têm uma poderoso defesa (liderando os números de tackles), mas são o time mais indisciplinado até aqui do Super Rugby AU. Estilos diversos e garantia de jogaço.

*Horários de Brasília

Super Rugby Aotearoa

10/04 – 04h05 – Highlanders x Chiefs, em Dunedin – Watch ESPN AO VIVO

Highlanders: 15 Connor Garden-Bachop, 14 Ngatungane Punivai, 13 Patelesio Tomkinson, 12 Scott Gregory, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith, 8 Kazuki Himeno, 7 James Lentjes, 6 Shannon Frizell, 5 Pari Pari Parkinson, 4 Bryn Evans, 3 Josh Hohneck, 2 Ash Dixon, 1 Ethan de Groot;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Ayden Johnstone, 18 Siate Tokolahi, 19 Josh Dickson, 20 Billy Harmon, 21 Kayne Hammington, 22 Josh Ioane, 23 Hugh Renton

Chiefs: 15 Damian McKenzie, 14 Jonah Lowe, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Quinn Tupaea, 11 Etene Nanai-Seturo, 10 Kaleb Trask, 9 Brad Weber (c), 8 Luke Jacobson, 7 Kaylum Boshier, 6 Mitchell Brown, 5 Naitoa Ah Kuoi, 4 Tupou Vaa’i, 3 Angus Ta’avao, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Aidan Ross;

Suplentes: 16 Bradley Slater, 17 Ollie Norris, 18 Joe Apikotoa, 19 Samipeni Finau, 20 Pita Gus Sowakula, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Alex Nankivell, 23 Shaun Stevenson;

11/04 – 00h35 – Hurricanes x Crusaders, em Wellington – Watch ESPN AO VIVO

Hurricanes: em breve

Crusaders: 15 Will Jordan, 14 Sevu Reece, 13 Jack Goodhue, 12 David Havili, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Bryn Hall, 8 Cullen Grace, 7 Sione Havili Talitui, 6 Whetukamokamo Douglas, 5 Sam Whitelock, 4 Scott Barrett, 3 Oli Jager, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Brodie McAlister, 17 George Bower, 18 Michael Alaalatoa, 19 Mitchell Dunshea, 20 Tom Sanders, 21 Mitch Drummond, 22 Dallas McLeod, 23 Leicester Fainga’anuku;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 5 19 Blues Auckland 5 15 Highlanders Dunedin 5 9 Chiefs Hamilton 4 8 Hurricanes Wellington 5 5

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby AU

09/04 – 06h45 – Rebels x Force, em Melbourne – Watch ESPN AO VIVO

Rebels: 15 Reece Hodge, 14 Frank Lomani, 13 Stacey Ili, 12 Lewis Holland, 11 Marika Koroibete, 10 Matt Toomua (c), 9 Joe Powell, 8 Michael Wells, 7 Richard Hardwick, 6 Josh Kemeny, 5 Trevor Hosea, 4 Rob Leota, 3 Pone Faamausili, 2 James Hanson, 1 Cabous Eloff;

Suplentes: 16 Jordan Uelese, 17 Matt Gibbon, 18 Lucio Sordoni, 19 Steve Cummins, 20 Brad Wilkin, 21 James Tuttle, 22 Tom Pincus, 23 Jeral Skelton;

Force: 15 Jack McGregor, 14 Byron Ralston, 13 Tevita Kuridrani, 12 Kyle Godwin (c), 11 Jordan Olowofela, 10 Domingo Miotti, 9 Tomas Cubelli, 8 Tomas Lezana, 7 Kane Koteka, 6 Fergus Lee-Warner, 5 Sitaleki Timani, 4 Jeremy Thrush, 3 Santiago Medrano, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Jack Winchester, 18 Angus Wagner, 19 Kieran Longbottom, 20 Ryan McCauley, 21 Tim Anstee, 22 Brynard Stander, 23 Ian Prior;

10/04 – 06h45 – Reds x Brumbies, em Brisbane – Watch ESPN AO VIVO

Reds: 15 Bryce Hegarty, 14 Jordan Petaia, 13 Hunter Paisami, 12 Hamish Stewart, 11 Jock Campbell, 10 James O’Connor (c), 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Ryan Smith, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Feao Fotuaika;

Suplentes: 16 Alex Mafi, 17 Richie Asiata, 18 Zane Nonggorr, 19 Seru Uru, 20 Liam Wright, 21 Kalani Thomas, 22 Josh Flook, 23 Filipo Daugunu;

Brumbies: 15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Tom Wright, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White, 8 Pete Samu, 7 Tom Cusack, 6 Rob Valetini, 5 Cadeyrn Neville, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Folau Fainga’a, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Scott Sio, 18 Sefo Kautai, 19 Nick Frost, 20 James Tucker, 21 Ryan Lonergan, 22 Bayley Kuenzle, 23 Mack Hansen;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 6 28 Brumbies Canberra 6 24 Rebels Melbourne 5 10 Force Perth 5 6 Waratahs Sydney 6 1

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



