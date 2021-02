Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Nesta sexta-feira, a Austrália viveu a rodada de abertura do Super Rugby AU, com dois jogos que premiaram os favoritos Reds e Brumbies, em rodada com públicos bons nos estádios.

O Queensland Reds simplesmente atropelou em casa seu arquirrival NSW Waratahs, que começa com as previstas dificuldades. O primeiro try foi dos Waratahs, com o scrum-half Jake Gordon, recebendo offload de Maddocks. Mas, em questão de 15 minutos, os Reds cravaram 3 tries, com o fullback Jock Campbell (em jogada com Petaia ganhando metros), o hooker Alex Mafi (de primeiro recebedor) e o ponta Daugunu (depois de Paisami encontrar o espaço na linha). Para piorar a vida de NSW, Perese recebeu cartão vermelho aos 37′, obrigando os Waratahs a jogarem com 14 atletas por 20 minutos (segundo as regras teste).

Mesmo com um homem a menos, os Waratahs foram capazes de segurar os Reds por 30 minutos sem cederem pontos. Foi apenas aos 71′ que Daugunu marcou o try do bônus dos Reds, rompendo a cansada linha defensiva azul. Por fim, aos 81′, o fijiano Droasese recebeu na ponta para dar números finais ao duelo com o último try dos Reds: 41 x 07.

- Continua depois da publicidade -

Na sequência, o Western Force caiu em casa diante do atual campeão Brumbies, mas a vitória do time de Canberra não foi tão simples: 27 x 11, em Perth. Ian Prior abriu o placar para os donos da casa aos 5′ com penal, mas o único try na primeira etapa foi dos Brumbies, aos 21′, com Lolesio, recebendo de Nic White, que criou o espaço.

O Force teve mais posse de bola durante todo o jogo, mas sofreu no breakdown e viu os Brumbies matarem o jogo na segunda etapa com try de Simone, aos 44′, finalizando após o offload de Ikitau, em bela ação da linha visitante. O try que sacramentou a vitória veio em corrida de Fines aos 71′. Por fim, aos 75′, o scrum-half argentino Tomás Cubelli (que começou o jogo no banco) marcou o try de honra do Force, negando o bônus aos Brumbies.

No dia 26, o Reds recebe o Rebels, que fará sua estreia na temporada. No dia 27 tem Brumbies recebendo o Waratahs.

41 07

Reds 41 x 07 Waratahs, em Brisbane



Reds

Tries; Daugunu (2), Campbell, Mafi e Droasese

Conversões: O’Connor (5)

Penais: O’Connor (2)

15 Jock Campbell, 14 Jordan Petaia, 13 Hunter Paisami, 12 Hamish Stewart, 11 Filipo Daugunu, 10 James O’Connor (c), 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Frase McReight, 6 Angus Scott-Young, 5 Seru Uru, 4 Angus Blyth, 3 Feao Fotuaika, 2 Alex Mafi, 1 Dane Zander;

Suplentes: 16 Richie Asiata, 17 Harry Hoopert, 18 Taniela Tupou, 19 Ryan Smith, 20 Tuania Taii Tualima, 21 Moses Sorovi, 22 Bryce Hegarty, 23 Ilaisa Droasese;

Waratahs

Try: Gordon

Conversão: Harrison (1)

15 Jack Maddocks, 14 Alex Newsome, 13 Izaia Perese, 12 Joey Walton, 11 James Ramm, 10 Will Harrison, 9 Jake Gordon (c), 8 Jack Dempsey, 7 Carlo Tizzano, 6 Will Harris, 5 Jack Whetton, 4 Sam Caird, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 Tom Horton, 1 Angus Bell;

Suplentes: 16 David Porecki, 17 Te Tera Faulkner, 18 Sio Tatola, 19 Jeremy Williams, 20 Hugh Sinclair, 21 Jack Grant, 22 Tane Edmed, 23 Mark Nawaqanitawase;

11 27

Force 11 x 27 Brumbies, em Perth



Force

Try: Cubelli

Penais: Prior (2)

15 Rob Kearney, 14 Byron Ralston, 13 Tevita Kuridrani, 12 Kyle Godwin, 11 Marcel Brache, 10 Jono Lance, 9 Ian Prior, 8 Brynard Stander, 7 Kane Koteka, 6 Tomas Lezana, 5 Fergus Lee Warner, 4 Jeremy Thrush, 3 Santiago Medrano, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Angus Wagner, 18 Greg Holmes, 19 Ryan McCauley, 20 Tim Anstee, 21 Tomas Cubelli, 22 Jake McIntyre, 23 Richard Kahui;

Brumbies

Tries: Lolesio, Simone e Fines

Conversões: Lolesio (3)

Penais: Lolesio (2)

15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Mack Hansen, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White, 8 Pete Samu, 7 Jahrome Brown, 6 Rob Valetini, 5 Cadeyrn Neville, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Folau Fainga’a, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Connal McInerney, 17 Harry Lloyd, 18 Tom Ross, 19 Nick Frost, 20 Tom Cusack, 21 Ryan Lonergan, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Issak Fines-Leleiwasa;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 1 5 Brumbies Canberra 1 4 Rebels Melbourne 0 0 Force Perth 1 0 Waratahs Sydney 1 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;