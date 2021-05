Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Finalmente teve vitória australiana no Super Rugby Trans Tasman. Neste sábado, os Reds acabaram com o jejum aussie e venceram os Chiefs, mas o resultado não foi suficiente para evitar a eliminação matemática dos Reds, campeões do Super Rugby AU. Isso porque os Blues venceram com bônus os Brumbies e abriram 11 pontos de vantagem sobre os Reds. Por sua vez, os campeões do Super Rugby Aotearoa, os Crusaders, seguiram na cola dos líderes Blues e Hurricanes ao atropelarem na Austrália os Waratahs, como esperado. Foi a 13ª derrota seguida do time de Sydney em 2021.

A jornada de sábado largou com a vitória dos Crusaders sobre os Waratahs por 54 x 28 em Wollongong, cidade ao sul de Sydney. O jogo até começou equilibrado, com os Crusaders marcando o primeiro try aos 8′, com Drummond, e só voltando a cruzar o in-goal aos 30′, com Codie Taylor. Sevu Reece e McLeod marcaram mais dois antes da pausa e a vitória já parecia certa para os neozelandeses. O segundo tempo começou com try de Scott Barrett para os ‘Saders, mas logo os Waratahs fizeram tries de honra, com Maddocks e Perese, respondidos com try de Faing’aunuku, Bryn Hall e Will Jordan para os Crusaders. Newsome ainda fez um último para os ‘Tahs antes do fim.



Na sequência, os Blues conquistaram uma brilhante vitória sobre o vice campeão australiano Brumbies para seguirem na liderança do Super Rugby Trans Tasman. 38 x 10 construídos com um segundo tempo irresistível. Na primeira etapa, Eklund fez o try dos Blues, respondido com try australiano de McInterney, em maul. Antes da pausa, Finlay Christie marcou o try que abria vantagem para o time de Auckland. No segundo tempo, os neozelandeses liquidaram o embate com tries de Heem, Lam e Faiane.

A única vitória australiana ocorreu em Brisbane, com os Reds fazendo 40 x 34 sobre os Chiefs. Foi um primeiro tempo desastroso para os Chiefs, que começaram sofrendo um penal try, seguido de um cartão vermelho a Damian McKenzie e novo try australiano com Isaac Henry. A sequência foi um nocaute, com Vunivalu correndo para o terceiro try dos Reds aos 24′, enquanto Fotuaika fez mais um aos 31′ e Henry anotou outro aos 37′. No entanto, com a regra da substituição após 20 minutos do vermelho, o segundo tempo mudou de cara, com uma reação incrível dos Chiefs.

Sowakula começou a reação com try aos 52′, mas Daugunu marcou mais um try para os Reds, que acabou se provando decisivo. Vaa’i, O’Neill, Sullivan e Xavier Roe marcaram nada menos que 4 tries para os Chiefs nos 20 minutos finais, arrancando o bônus defensivo precioso e negando aos Reds o bônus ofensivo, o que acabou levando à eliminação matemática do time de Brisbane. Fim de jogo amargo para os Reds, apesar da vitória.



28 54

🇦🇺Waratahs 28 x 54 Crusaders🇳🇿, em Wollongong

Waratahs

Tries: Maddocks, Perese e Newsome

Conversões: Harrison (2)

Penais: Harrison (3)

15 Will Harrison, 14 Jack Maddocks, 13 Izaia Perese, 12 Lalakai Foketi, 11 Alex Newsome, 10 Ben Donaldson, 9 Jake Gordon (c), 8 Will Harris, 7 Jack Dempsey, 6 Lachlan Swinton, 5 Jack Whetton, 4 Jeremy Williams, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 David Porecki, 1 Angus Bell;

Suplentes: 16 Joe Cotton, 17 Te Tera Faulkner, 18 Darcy Breen, 19 Sam Caird, 20 Carlo Tizzano, 21 Jack Grant, 22 Tepai Moeroa, 23 Mark Nawaqanitawase;

Crusaders

Tries: Drummonds, Taylor, Reece, McLeod, Barrett, Fainga’anuku, Hall e Jordan

Conversões: Mo’unga (7)

15 Will Jordan, 14 Sevu Reece, 13 Braydon Ennor, 12 Dallas McLeod, 11 Leicester Fainga’anuku, 10 Richie Mo’unga, 9 Mitchell Drummond, 8 Cullen Grace, 7 Sione Havili Talitui, 6 Whetukamokamo Douglas, 5 Scott Barrett (c), 4 Quinten Strange, 3 Michael Alaalatoa, 2 Codie Taylor, 1 George Bower;

Suplentes: 16 Nathan Vella, 17 Tamaiti Williams, 18 Oliver Jager, 19 Samuel Whitelock, 20 Mitchell Dunshea, 21 Bryn Hall, 22 Fergus Burke, 23 Manasa Mataele;

38 10

🇳🇿Blues 38 x 10 Brumbies🇦🇺, em Auckland

Blues

Tries: Eklund, Christie, Heem, Lam e Faiane

Conversões: Black (4) e Plummer (1)

Penais: Black (1)

15 Zarn Sullivan, 14 Bryce Heem, 13 Rieko Ioane, 12 TJ Faiane, 11 AJ Lam, 10 Otere Black, 9 Finlay Christie, 8 Hoskins Sotutu, 7 Dalton Papalii, 6 Tom Robinson (c), 5 Josh Goodhue, 4 Gerard Cowley-Tuioti, 3 Marcel Renata, 2 Kurt Eklund, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Soane Vikena, 17 Alex Hodgman, 18 Nepo Laulala, 19 Patrick Tuipulotu, 20 Akira Ioane, 21 Jonathan Ruru, 22 Harry Plummer, 23 Mark Telea;

Brumbies

Try: McInerney

Conversão: Lolesio (1)

Penal: Lolesio (1)

15 Tom Banks, 14 Solomone Kata, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Tom Wright, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White, 8 Henry Stowers, 7 Tom Cusack, 6 Rob Valetini, 5 Nick Frost, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Connal McInerney, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Folau Fainga’a, 17 Harry Lloyd, 18 Sefo Kautai, 19 Tom Hooper, 20 Luke Reimer, 21 Ryan Lonergan, 22 Bayley Kuenzle, 23 Mack Hansen;

40 34

🇦🇺Reds 40 x 34 Chiefs🇳🇿, em Brisbane

Reds

Tries: Henry (2), Vunivalu, Fotuaika, Daugunu e penal try

Conversões: O’Connor (4)

15 Bryce Hegarty, 14 Suliasi Vunivalu, 13 Hunter Paisami, 12 Isaac Henry, 11 Filipo Daugunu, 10 James O’Connor (cc) 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Liam Wright (cc), 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Ryan Smith, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Feao Fotuaika;

Suplentes: 16 Josh Nasser, 17 Dane Zander, 18 Zane Nonggorr, 19 Seru Uru, 20 Fraser McReight, 21 Kalani Thomas, 22 Hamish Stewart, 23 Ilaisa Droasese

Chiefs

Tries: Sowakula, Vaa’i, O’Neill, Sullivan e Roe

Conversões: Trask (3)

Penais: McKenzie (1)

15 Kaleb Trask, 14 Bailyn Sullivan, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Alex Nankivell, 11 Chase Tiatia, 10 Damian McKenzie, 9 Brad Weber (c), 8 Luke Jacobson, 7 Lachlan Boshier, 6 Pita Gus Sowakula, 5 Tupou Vaa’i, 4 Mitchell Brown, 3 Angus Ta’avao, 2 Bradley Slater, 1 Aidan Ross;

Suplentes: 16 Samisoni Taukei’aho, 17 Reuben O’Neill, 18 Sione Mafileo, 19 Zane Kapeli, 20 Liam Messam, 21 Xavier Roe, 22 Quinn Tupaea, 23 Shaun Stevenson;

Equipe País Cidade Jogos Pontos Blues Nova Zelândia Auckland 3 15 Hurricanes Nova Zelândia Wellington 3 15 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 3 14 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 3 10 Highlanders Nova Zelândia Dunedin 2 9 Reds Austrália Brisbane 3 4 Brumbies Austrália Canberra 3 1 Force Austrália Perth 3 1 Waratahs Austrália Sydney 3 0 Rebels Austrália Melbourne 2 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º e 2º colocados farão a grande final;