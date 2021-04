Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O Queensland Reds está na grande final do Super Rugby AU, a competição australiana. Neste sábado, o time de Brisbane recebe e derrotou por 24 x 22 o vice líder Brumbies, abrindo 7 pontos de frente sobre o concorrente direto, com apenas uma rodada para o fim da temporada regular. No Super Rugby AU, o 1º colocado avança diretamente à grande final, ao passo que o 2º e o 3º colocados fazem uma semifinal, valendo a outra vaga na decisão.

Quem começou mandando no duelo foi o time visitante. Os Brumbies marcaram o primeior try com Fainga’a em maul, aos 6′, e o segundo try saiu aos 15′, com o fullback Banks interceptando passe e correndo mais de meio campo. James O’Connor chegou a descontou com 2 penais para os Reds, porém Lolesio arrematou penal de mais de 50 metros para os Brumbies, levando o jogo ao intervalo em 15 x 06 para o time de Canberra.

Os Reds mantiveram maior posse de bola e território no segundo tempo e acabaram premiado. Primeiro, a reação veio com try de Flook, rompendo na ponta, as 50′. A resposta dos Brumbies saiu na sequência, com try de Tom Wright, em bola aberta após maul. Porém, os Reds cresceram no fim. Petaia fez o terceiro try dos anitriões, aos 65′, apanhando chute cruzado, ao passo que um penal de O’Connor, aos 70′, deixou os Reds a 1 ponto da vitória. Os donos da casa arrancaram o precioso penal aos 77′, com O’Connor sendo perfeito. 24 x 22, números finais.

24 22

Reds 24 x 22 Brumbies, em Brisbane

Reds

Tries: Flook e Petaia

Conversões: O’Connor (1)

Penais: O’Connor (4)

15 Bryce Hegarty, 14 Jordan Petaia, 13 Hunter Paisami, 12 Hamish Stewart, 11 Jock Campbell, 10 James O’Connor (c), 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Ryan Smith, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Feao Fotuaika;

Suplentes: 16 Alex Mafi, 17 Richie Asiata, 18 Zane Nonggorr, 19 Seru Uru, 20 Liam Wright, 21 Kalani Thomas, 22 Josh Flook, 23 Filipo Daugunu;

Brumbies

Tries: Fainga’a, Banks e Wright

Conversões: Lolesio (2)

Penais: Banks (1)

15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Tom Wright, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White, 8 Pete Samu, 7 Tom Cusack, 6 Rob Valetini, 5 Cadeyrn Neville, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Folau Fainga’a, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Scott Sio, 18 Sefo Kautai, 19 Nick Frost, 20 James Tucker, 21 Ryan Lonergan, 22 Bayley Kuenzle, 23 Mack Hansen;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 7 32 Brumbies Canberra 7 25 Rebels Melbourne 6 11 Force Perth 6 10 Waratahs Sydney 6 1

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



