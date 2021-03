Tempo de leitura: 2 minutos

O World Rugby anunciou nesta quarta-feira o calendário para a temporada 2021 do Circuito Mundial de Sevens. Por conta da pandemia, a temporada será mais curta que o normal.

🚨 Mark your calendars! The HSBC World Rugby Sevens Series is back!#HSBC7s 🏉 pic.twitter.com/WxcyG6VbnW — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) March 3, 2021



A ação começará em maio na França para as mulheres (com o Brasil tendo direito a vaga), ao passo que para os homens a data de início ainda não está clara, pois o World Rugby ainda negocia com Vancouver e Londres as datas de seus torneios.

A maior parte da temporada ocorrerá após os Jogos Olímpicos de Tóquio (cujo torneio de rugby sevens será entre 26 e 31 de julho).

Entre os times participantes, a novidade é que a Grã Bretanha substituirá Inglaterra, Gales e Escócia. Com isso, entre os homens, o Japão foi promovido e cada torneios contará com 2 times convidados. Entre as mulheres, nada muda, uma vez que apenas a Inglaterra estava no circuito.

As etapas serão as seguintes:

Paris, França (feminino): 15 e 16 de maio

Paris, França (feminino): 22 e 23 de maio

Vancouver, Canadá (masculino): a definir

Londres, Reino Unido (masculino): a definir

Singapura, Singapura (masculino): 29 e 30 de outubro

Hong Kong, China (masculino e feminino): 05 e 07 de novembro

Dubai, Emirados Árabes Unidos (masculino e feminino): 03 e 04 de dezembro

Cidade do Cabo, África do Sul (masculino e feminino): 10 e 12 de dezembro

Cada torneio feminino tem 12 times (11 fixos e 1 convidado), ao passo que os torneios masculinos terão 16 times (14 fixos e 2 convidados). Os times garantidos em todas as etapas (e que só ficarão de fora caso a pandemia não permita suas viagens) são:

Masculino: Nova Zelândia, Austrália, Fiji, Samoa, Japão, África do Sul, Quênia, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, Irlanda, França, Espanha;

Feminino: Nova Zelândia, Austrália, Fiji, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Grã-Bretanha, Irlanda, França, Espanha, Rússia;