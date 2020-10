Tempo de leitura: 1 minuto

Na próxima quinta-feira, dia 8 de Outubro, às 20 horas, a CT Feminino Juvenil RS promoverá um Encontro Aberto para Treinadores, tanto do masculino, quanto do feminino. O tema abordado será “Life Skills no Rugby”.

O encontro será guiado pelos apresentadores:

CAMILA BORGES MÜLLER

Discente de Doutorado em Educação Física – ESEF – UFPel

Membro do Laboratório de Estudos em Esporte Coletivo (LEECol)

Treinadora Vem Ser Rugby

Técnica da Seleção Gaúcha M16 – 2018-2020

MARCELO KOPP TOESCHER

Discente de Mestrado em Educação Física – ESEF – UFPel

Membro do Laboratório de Estudos em Esporte Coletivo (LEECol)

Sub-coordenador do Vem Ser Basquete

O link do Zoom será divulgado no dia do evento por e-mail e nos grupos de WhatsApp “Encontro Fem Juvenil RS”, “Coach Feminino Juvenil RS”, “Rugby Feminino RS”, “Árbitros RS”, “Desenvolvimento Árbitros” e “Rugby Grande do Sul”. Aqueles que têm interesse em participar, e não fazem parte de algum dos grupos mencionados, podem inscrever-se mandando e-mail para feminino@fgrugby.com.br