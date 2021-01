Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O fim de semana foi cheio na Itália com rodada do Top 10 que devolveu a liderança isolada ao Rovigo. O Valorugby Emilia não teve o brasileiro Dell’Acqua em campo e foi derrotado. Giorgio Vuerich conta como foi a jornada.

Os Bersaglieri conquistaram 27×20 em Roma, sua milésima vitória na história do campeonato italiano de rugby, batendo o Fiamme Oro em uma partida equilibrada que viu um empurrão e puxão contínuo entre as duas equipes, com os convidados derrubando várias vezes o resultado conseguindo arrebatar uma importante vitória que os confirma na liderança da classificação.

No jogo importante do dia, Petrarca venceu o Valorugby (sem o Tupi Dall’Acqua) por 19×13 confirmando-se como o único time invicto do torneio. Um confronto acirrado com os donos da casa, que derrubaram a momentânea desvantagem inicial – após o Penal de Farolini – e conseguiram colocar em seu próprio caminho na final do primeiro tempo. O try de Bacchi no acrescimo vale um importante bônus defensivo para os emilianos, que atualmente estão em segundo lugar na classificação, três pontos atrás do líder Rovigo.

Em Piacenza, Calvisano vence por 24×16 o Lyons. Jogo sempre nas mãos do Brescianos que desbloqueiam o jogo com um try do Susio. Na reação final de orgulho dos “Piacentini” que não conseguem obter o ponto de bônus defensivo.



Em Colorno uma vitória preciosa para os donos da casa que – a dois jogos para recuperar – saltam momentaneamente para a sexta posição na classificação após a vitória por 26×017 sobre uma Lazio que, após a reação mostrada no início do segundo tempo, não consegue para marcar pontos em Emilia, permanecendo a lanterna da classificação.

Com o jogo Viadana x Mogliano, adiado devido aos problemas da pandemia, os jogos de ida do campeonato estão encerrados, com 13 jogos para recuperar.

Peroni TOP10 – Campeonato Italiano

Colorno 26 x 17 Lazio

Fiamme Oro 20 x 27 Rovigo

Lyons 16 x 24 Calvisano

Petrarca 19 x 13 Valorugby Emilia

Viadana v Mogliano – adiado

Clube Cidade Jogos Pontos Rovigo Rovigo 8 26 Valorugby Emilia Reggio Emilia 7 23 Petrarca Padova 5 21 Calvisano Calvisano 6 19 Mogliano Mogliano Veneto 6 14 Colorno Colorno 7 12 Lyons Piacenza 9 12 Viadana Viadana 6 11 Fiamme Oro Roma 6 10 Lazio Roma 4 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 10º colocado - Rebaixamento