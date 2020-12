Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A ação do Top 10 italiano, por Giorgio Vuerich.

Era para ser a primeira rodada com todas as equipes do Top 10 em campo, mas desta vez choveu, que molhou todo o país de maneira uniforme, obrigando Lazio e Valorugby, do Tupi Dell’Acqua, a desistirem da partida por inviabilidade de campo. O tempo também influenciou os outros campos, com um aguaceiro que tornou a situação em Calvisano-Rovigo particularmente complexa.

Calvisano v Rovigo, 13×17

Muita coisa acontece no início e no fim do jogo mais aguardado da quinta jornada: Calvisano começa a pressionar a defesa do Rovigo de imediato. No pântano do “Pata Stadium”, a asa Venditti do Calvisano marca o primeiro try aos três minutos (7×0). Os Bersaglieri não tardaram a chegar, porém, pela resposta, mostrando-se bem presente no jogo. Uma entrada de alinhamento lateral nos 22 metros do adversário produz um efeito extraordinário, levando os convidados para além da linha de gol. O árbitro Mitrea (italiano do Pro14) não precisa verificar o embasamento incompreensível do oval: uma falta dos donos da casa na tentativa de impedir a jogada no maul e atribuir o try de pênalti (7×7). O primeiro tempo termina em 10×10, com os dois chutadores com um penal cada. O segundo tempo, graças às condições realmente difíceis em campo, é um festival de lama, com a bola transformada em uma barra de sabão inexpugnável. Obviamente o espetáculo sofre, mas a corrida continua no fio da navalha. Os donos da casa acham que vão vencer o jogo quando ao 66’ a abertura Hugo acertar as trave com um penal e levar os três pontos para a frente no último quarto da partida (13×12), mas uma meia bagunça em uma má transmissão do oval para o ala Albanese é imediatamente recuperada por Rovigo, que chuta no fundo do gol e a asa Cioffi esmaga a bola no gol (13×17). Os últimos assaltos de Calvisano foram em vão, mesmo na superioridade numérica por alguns minutos, para um cartão amarelo a asa Lubian, a defesa do Rovigo resistiu e levou a partida para casa.





Fiamme Oro v Colorno, 14-29

Vitória a surpresa de Colorno, em Roma, contra os policiais, que agora estão em segundo lugar na tabela. O jogo parece começar bem para os policiais contra um oprimido Colorno no papel. O emilianos se mostraram proativos imediatamente, mas sofreu um try na primeira jogada com uma interceptação que pareceu cortar suas pernas. Porém, graças a um jogo cada vez mais a avançar e animado, com muita movimentação e posse de bola, os convidados encurtam a distância e depois viram o jogo para os 14×15 do intervalo. No segundo tempo, apenas os emilianos vão colocar no placar 14 pontos, o que lhes permite obter o ponto de bônus ofensivo. Uma verdadeira conquista em um campo difícil como o de Giulio Onesti em Roma. Aos 54’ a ponta Gesi finaliza uma ação ofensiva prolongada utilizando um chute da abertura Ceresini (14×22). O capitão Sarto fecha os jogos a quatro minutos do final, marcando o try a partir de um lateral a 5 metros.





Lyons v Mogliano, 9×18

Partida de baixa pontuação em Piacenza entre Lyons e Mogliano. Os venezianos são os vencedores graças ao pé do Ormson, que marca todos os 18 pontos para os convidados e tira o bônus dos oponentes na última ação do jogo.





Petrarca v Viadana, 24×5

Depois de quatro dias assistindo os outros jogarem, Petrarca vence o primeiro jogo contra o Viadana, 3 tries dos donos da casa (2 dos talonador Cugini) e um dos lombardos.





Peroni TOP10 – Campeonato Italiano

Fiamme Oro 14 x 29 Colorno

Valorugby Emilia v Lazio adiada

Lyons 09 x 18 Mogliano

Calvisano 13 x 17 Rovigo

Petrarca Padova 24 x 05 Viadana

Clube Cidade Jogos Pontos Rovigo Rovigo 3 14 Colorno Colorno 3 10 Mogliano Mogliano Veneto 3 9 Viadana Viadana 4 6 Calvisano Calvisano 3 6 Fiamme Oro Roma 3 5 Valorugby Emilia Reggio Emilia 1 4 Petrarca Padova 1 4 Lyons Piacenza 4 4 Lazio Roma 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais