ARTIGO COM VÍDEOS – Jogos com bola existem por todo o mundo e ao longo de toda a história. Um jogo praticado por soldados na Rússia no século XII foi recentemente resgatado e transformado em esporte moderno. É a Kila, que hoje faz parte dos “Jogos Nacionais da Rússia”, evento de esportes folclóricos russos.

A Kila do século XII foi estudada por historiadores russos e regras para o jogo foram estabelecidas em 2014 – e há claras semelhanças com esporte como rugby e futebol americano. Desde então, o jogo ganhou vida própria, com campeonatos e festivais.

Como a Kila é jogada? São 2 equipes com 5 jogadores e o objetivo é justamente de levar a bola (que pesa 1,5 kg e tem 25 cm de diâmetro) até o fundo do campo. A versão mais rústica do jogo tem por regra levar a bola até um pneu no fundo do campo, mas na Kila “esportificada” basta atravessar o “gorod”, que seria o equivalente ao in-goal.

O campo é menor que o de rugby, com apenas 40 metros de comprimento e 20 metros de largura. No entanto, o jogo pode ser praticado em campos maiores e com mais jogadores também. É permitido chutar e passar com as mãos a bola para qualquer direção, com o tackle perdido para deter os oponentes, inclusive com formas de imobilização permitidas.

Tem havido inclusive treinos de Kila em clubes de Rugby Union e Rugby League.