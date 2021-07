Tempo de leitura: 1 minuto

Nessa sexta-feira, dia 23, os Jogos Olímpicos terão sua Cerimônia de Abertura, que começa à 08h da amanhã, com transmissões da Globo, SporTV e BandSports.

A Cerimônia será no Estádio Olímpico de Tóquio e um dos momentos sempre mais aguardados será a “Parada das Nações”, quando atletas de todos os países entram no estádio. A posição de porta bandeira de seu país é uma das maiores honras que um ou uma atleta pode ter.

Em 2016, apenas um atleta do rugby sevens foi porta bandeira de seu país: Osea Kolinisau, por Fiji. Agora em Tóquio o número subiu para cinco atletas, duas mulheres e três homens, de quatro países diferentes.

Fiji voltará a ter o rugby sevens levando a bandeira do país, mas desta vez o país nomeou dois porta bandeiras, um homem e uma mulher. Medalhista de ouro de 2016, Jerry Tuwai levará a bandeira junto de Rusila Nagasau, capitã da seleção feminina.

A Nova Zelândia terá a capitã das Black Ferns, Sarah Hirini, medalhista de prata em 2016 e uma das atletas com mais títulos na carreira no mundo do sevens feminino.

O Canadá surpreendeu e nomeou Nathan Hirayama, da seleção masculina, que havia ficado de fora de 2016. O Canadá foi medalhista de ouro dos Jogos Pan-Americanos de 2019.

Inesperado também, o Quênia nomeou o capitão do rugby sevens Andrew Amonde como seu porta bandeira. Aos 37 anos, Amonde está próximo da aposentadoria, sendo capitão desde 2012.

Alguns países fortes no rugby sevens ainda não anunciaram seus portas bandeira, podendo aumentar o número de rugbiers. São os casos de África do Sul, Irlanda e Grã-Bretanha.