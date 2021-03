Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – Ex treinador das seleções brasileira juvenil e feminina, Flávio Santos está hoje trabalhando com rugby em Dubai e, lógico, atento ao rugby sul-americano. Vamos analisar com ele como foi a 1ª rodada da SLAR, a liga profissional sul-americana, e projetar o que vem por aí para os COBRAS do Brasil!